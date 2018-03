Nonni e nipoti pittori per un giorno al mercato a Rubano

Pittori per un giorno al mercato di Campagna Amica di Rubano con la decorazione delle uova colorate in vista della Pasqua e l’assaggio delle tipicità firmate dagli agricoltori. A lanciare la proposta è Coldiretti Campagna Amica Padova in occasione del mercato settimanale a Rubano, domani mercoledì 21 marzo in Piazza della Repubblica dalle 14.30 alle 18. Nonni e nipoti, ma anche tutti gli altri ospiti del mercato, potranno cimentarsi e divertirsi con la preparazione di uova colorate per la Pasqua. Inoltre alle 18 via libera agli assaggi delle tipicità a “km 0” offerte dalle aziende di Campagna Amica. E’ una iniziativa di Coldiretti Padova in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Rubano, l’Associazione di Coordinamento del volontariato di Rubano e l’associazione Anziani di Rubano.

Durante il pomeriggio sarà possibile sottoscrivere raccolta firme a favore della petizione #stopcibofalso per chiedere al Parlamento Europeo che i consumatori abbiano la possibilità di conoscere da dove arriva il cibo che portano in tavola. Oltre che a Rubano i padovani potranno firmare in tutti i mercati a “km 0” di Campagna Amica a Padova e provincia oltre che direttamente on line sul sito www.stopcibofalso.coldiretti. it, nel quale sono riportati anche i dettagli della petizione con tutte le informazioni in merito. L’indicazione di origine permette di contrastare quelle imitazioni che ogni anno sottraggono 60 miliardi di euro all’economia dell’Italia, consente di prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali sleali che danneggiano la nostra economia, rafforza la lotta alle agromafie e la difesa contro le grandi multinazionali del cibo che hanno interesse ad occultare l’origine delle materie prime.