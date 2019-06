Nonsolosport race 2019 in Prato della Valle

La NonSoloSport race é una corsa non competitiva a scopo totalmente benefico.

📍 10 km 🎯 Padova, Prato della Valle 🗓 23 giugno ⏰ 20

Per partecipare, iscriviti qui > https://race.nonsolosport.it/



Quest'anno si #correper Team For Children e L'isola Che C'e'.

NonSolosport Race in 9 anni più di 60mila partecipanti con 4milioni di km percorsi per le vie di Padova. Un grazie di ️💙 a tutti i partecipanti delle scorse edizioni.

Noi ci rivediamo domenica 23 giugno per festeggiare insieme la 10° edizione. Non perdetevi la festa di sabato sera 22 giugno, in cui festeggeremo il 10° compleanno insieme, preparatevi...

Stay tuned, stay Nonsolosport Race | 2019, stay Happy.

Iscrizioni online

Partecipa alla 10ª edizione di NONSOLOSPORT RACE!

Il contributo di 11 euro verrà interamente devoluto in beneficenza.

Compila il form ed effettua il pagamento tramite PayPal: riceverai un’email con tutti i dettagli per il ritiro della maglia.

Iscriviti Subito!

Modalità di iscrizione

Online su race.nonsolosport.it.

Il contributo per l’iscrizione è di 11 euro.

Presso i punti vendita NON SOLO SPORT: l’iscrizione può essere effettuata singolarmente o per più persone. È possibile pagare solo in contanti con un contributo di 10 euro. In alternativa puoi effettuare l’iscrizione direttamente in Prato della Valle il 22 e il 23 giugno.

Dettagli

Ritira la maglia della NONSOLOSPORT RACE presso il village in Prato della Valle Padova il 22 e il 23 giugno.

Il 23 giugno tutti in Prato della Valle per correre la NONSOLOSPORT RACE! La partenza della corsa è prevista per le 20.

Info web

