"I nostri fiumi, la nostra terra", pulizia del quartiere Sant'Anna a Piove con i volontari

Il 10, 17 e 20 maggio vanno in scena a Piove di Sacco tre incontri dedicati all'ambiente: "I nostri fiumi, la nostra terra. Fra rischio idraulico e straordinarie opportunità ambientali".

Il ciclo di iniziative è organizzato con la parrocchia di Sant’Anna di Piove di Sacco e Legambiente, L’associazione Spiritus Mundi, il gruppo Scout-Agesci Piove di Sacco 1° e il Comitato Intercomunale Brenta Sicuro.

L'incontro

Alle due serate seguirò, il 20 maggio, con ritrovo davanti la chiesa di Sant’Anna alle ore 8.30 e fino alle 11, la mattinata di pulizia del quartiere Sant’Anna.

Ai partecipanti verrà fornito tutto l’occorrente per provvedere alle pulizie (guanti, sacchi) oltre ad una pettorina ad altra visibilità. Sullo sfondo di tutte le iniziative l’enciclica del Papa dedicata, meritoriamente, all’ambiente “Laudato si” che recita: “La coscienza di un’origine comune”, di un “futuro condiviso da tutti”, per una “spiritualità ecologica”, e per “educare all’alleanza tra spiritualità e l’ambiente”.