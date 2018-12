“Si nota all’imbrunire”, stagione di prosa con Silvio Orlando al teatro Marconi di Abano

Il ricco cartellone proposto per la stagione teatrale 2018/19 , nel trentennale della sua istituzione ad Abano, si presenta molto eterogeneo, coniugando eccellenza con varietà, in perfetto equilibrio tra cultura e intrattenimento, tra impegno e leggerezza, passando da argomenti legati alla contemporaneità a temi classici e storici.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione di prosa 2018/2019 ad Abano

Mercoledì 10 aprile - Silvio Orlando

“Si nota all’imbrunire. Solitudine da paese spopolato”

di Lucia Calamaro

Con (in ordine alfabetico) Riccardo Goretti, Roberto Nobile, Alice Redini, Maria Laura Rondanini

Scene Roberto Crea

Regia Lucia Calamaro

Da tre anni Silvio passa le sue giornate da solo in un villaggio spopolato, acquisendo un buon numero di manie. Non vuole più alzarsi né camminare: ormai vive accanto all’esistenza e non più dentro la realtà. I figli vanno a trovarlo, in occasione della messa dei dieci anni dalla morte della moglie, per trascorrere un fine settimana nella sua casa di campagna. Alice, Riccardo, Maria e Roberto, che finora non se ne erano preoccupati troppo, devono decidere come smuoverlo da questa posizione che è una metafora del suo stato mentale. Emergono empatie, distanze e rese dei conti, ma nella testa di Silvio si installa una certa confusione tra desideri e realtà: si accorgerà infatti che senza nessuno che lo smentisca nel quotidiano la vita può essere esattamente come uno decide che sia… ma fino a un certo punto.

Biglietti

posti platea euro 20 - posti galleria euro 18

(diritto di prevendita: 10% del costo del biglietto)

Prevendita dei biglietti dal 15 novembre presso l’Ufficio IAT di Abano Terme in Via Pietro d’Abano (Isola pedonale) tel. 049 8669055 e online su www.arteven.it e www.vivaticket.it e relativi punti vendita.

Vendita il giorno dello spettacolo presso il botteghino del teatro dalle ore 19

Informazioni

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere all’ufficio Manifestazioni Culturali in Villa Bassi Rathgeb Via Appia Monterosso, 52 - Abano Terme,

telefoni 049 8245275-277-217

eventi@abanoterme.net

Teatro Marconi di Abano Terme

Via Pio X (a fianco del Duomo di San Lorenzo)

Gallery