“Si nota all’imbrunire”, Silvio Orlando per la stagione di prosa al Teatro Sociale di Cittadella

Fiore all'occhiello delle numerose e importanti proposte culturali che Cittadella offre ai cittadellesi e ai suoi visitatori è la prestigiosa rassegna teatrale che anno dopo anno la Pro Cittadella, in collaborazione con ArteVen, “mette in scena” richiamando nel nostro Teatro Sociale un numero sempre più vasto di pubblico. Anche quella di quest'anno si appresta ad essere una Stagione di Prosa ricca e particolarmente emozionante, con tante interessanti proposte da diverse compagnie teatrali scelte appositamente e con cura per offrire spettacoli di alta qualità artistica.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione di prosa 2018/2019 a Cittadella

Martedì 9 aprile

Silvio Orlando

“Si nota all’imbrunire. Solitudine da paese spopolato”

Con (in ordine alfabetico) Riccardo Goretti, Roberto Nobile, Alice Redini, Maria Laura Rondanini

Scene Roberto Crea

Regia Lucia Calamaro

Scarica il programma completo della stagione di prosa a Cittadella

Dettagli

Da tre anni Silvio passa le sue giornate da solo in un villaggio spopolato, acquisendo un buon numero di manie. Non vuole più alzarsi né camminare: ormai vive accanto all’esistenza e non più dentro la realtà. I figli vanno a trovarlo, in occasione della messa dei dieci anni dalla morte della moglie, per trascorrere un fine settimana nella sua casa di campagna. Alice, Riccardo, Maria e Roberto, che finora non se ne erano preoccupati troppo, devono decidere come smuoverlo da questa posizione che è una metafora del suo stato mentale. Emergono empatie, distanze e rese dei conti, ma nella testa di Silvio si installa una certa confusione tra desideri e realtà: si accorgerà infatti che senza nessuno che lo smentisca nel quotidiano la vita può essere esattamente come uno decide che sia… ma fino a un certo punto.

Info web

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/cittadella/stagione-di-prosa-del-teatro-sociale?view=article&id=2249:silvio-orlando-si-nota-all-imbrunire&catid=383&idrassegna=26

http://www.procittadella.it/event/si-nota-allimbrunire-solitudine-da-paese-spopolato/

Biglietti

Prezzi per ogni singolo spettacolo:

Biglietto intero euro 25 - Biglietto ridotto euro 22 - Ridotto studenti euro 10

La vendita dei singoli biglietti si effettuerà, presso il botteghino del Teatro, dalle 17 alle 19 del giorno antecedente ogni spettacolo ed il giorno di ciascun spettacolo dalle ore 20.

Ai ritardatari non sarà concesso l’accesso sino al primo intervallo.

Informazioni e comunicazioni

Comune di Cittadella, Uf cio Attività Culturali: Tel. 049 9413473/74

Pro Cittadella: Tel. 049 5970627 - Teatro Sociale: Tel. 348 0090061

www.arteven.it - www.procittadella.it

http://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/cittadella/178-teatro-sociale-di-cittadella/135-stagione-teatrale#info

