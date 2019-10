"Inside Music" delle Note Innate, spettacolo e raccolta fondi per Telefono amico Padova al Verdi

Martedì 8 ottobre 2019, il coro gospel Note Innate, alle ore 21 presso il Teatro Verdi di Padova (via dei Livello, 32), metterà in scena uno spettacolo musicale intitolato “Inside Music”. L’evento è organizzato in collaborazione e come raccolta fondi per l’Associazione di volontariato no-profit Telefono Amico Padova; i biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del teatro, e online sulla pagina di teatrostabileveneto.it.

Telefono Amico Padova è un’Associazione di volontariato che si auto-sostiene; infatti, oltre a donare parte del proprio tempo libero per rispondere alle persone che si trovano in difficoltà, i volontari si autotassano con un quota mensile, che permette di sostenere tutte le spese che l’organizzazione e il buon finanziamento delle attività comporta.

“Oltre al sostegno del Comune di Padova, per il quale svolgiamo la Telefonata Amica, servizio rivolto agli anziani soli, poche altre occasioni ci permettono di recuperare introiti. Purtroppo, l’accesso ai fondi favorisce sempre più le associazioni medie e grandi, che possono permettersi il supporto e l’aiuto di professionisti; mentre le associazioni più piccole o meno conosciute vengono penalizzate enormemente”, dice la Presidente, Cristina Rigon, “Ecco perché ogni anno realizziamo una serata di raccolta fondi a favore della nostra associazione che, quest’anno, per concludere in bellezza i festeggiamenti del 50ennale, vedrà protagoniste le Note Innate nella splendida cornice del Teatro Verdi”.

Telefono Amico Padova è un’Associazione Onlus nata, appunto, cinquant’anni fa, e tramite il servizio telefonico offre sostegno e ascolto a chiunque viva una situazione di disagio, angoscia, solitudine, tristezza. Questo servizio telefonico si è poi ampliato negli anni attraverso altre forme di comunicazione, con lo sviluppo di Whatsapp Amico Padova, un servizio di messaggistica istantanea rivolto in particolar modo ai più giovani.

Telefono Amico Padova collabora anche con i Servizi Sociali di Padova attraverso il servizio di Telefonata Amica, dedicato alle fasce della terza e quarta età.

Da quattro anni, inoltre, è impegnata nelle scuole secondarie superiori di Padova e dintorni con Laboratori, volti a promuovere nei ragazzi lo sviluppo dell’ascolto e di relazioni sane.

I servizi attivi a Padova:Telefono Amico Italia – @Mail Amica – Telefonata Amica Anziani -WhatsApp Amico.

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/inside-music/