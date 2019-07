Note di mezz’estate, musica alla luna alla loggia e Odeo Cornaro

Note di mezz’estate, musica alla luna

Concerti in Veneto per i cinquant'anni dall'allunaggio

«La musica quale elemento di relazione tra il territorio e gli artisti con l’obiettivo di celebrare i cinquant’anni dall’allunaggio avvenuto nel 1969. Questo è un nuovo progetto organizzato dal nostro braccio operativo regionale. I concerti avranno come protagonista la luna, che tanti poeti e musicisti ha ispirato nel tempo. Abbiamo voluto portare la magia della musica in aree che spesso rischiano di rimanere fuori dai grandi tour, organizzando proprio lì opere d’arte fruibili solitamente nei grandi contesti. Ritengo che questa sia l’azione giusta di una Regione che ha a cuore il benessere di coloro che d’estate restano in città e presidiano il bene comune. I concerti, che toccheranno numerose città delle nostre province, sono tutti di grande qualità e non mancheranno di farvi passare delle belle serate in serenità. La Giunta Regionale e il mio assessorato sono impegnati a rendere fruibile la cultura dello spettacolo dal vivo a tutti i cittadini del Veneto. Con un occhio di riguardo verso chi, con grande forza e coraggio, vive nelle piccole e medie comunità che sono la grande risorsa di questo territorio. E siamo solo all’inizio…»

Cristiano Corazzari

Assessore alla cultura e spettacolo

Regione del Veneto

Quando e dove

Apputamento mercoledì 7 agosto alla loggia e Odeo Cornaro alle ore 21.15.

Orchestra GAV - Giovani Archi Veneti

Note di mezz’estate

Lucia Visentin Direttore

L’Orchestra GAV – Giovani Archi Veneti, diretta sin dalla sua nascita da Lucia Visentin, si è esibita nelle più importanti città e sale da concerto riscuotendo unanimi consensi. Il concerto si apre con la celebre Serenata in do maggiore per archi, op. 48 di Pëtr ll’ic Cajkovskij, composta nel 1880 come un’opera “accademica” nella forma e nella struttura. A seguire la n.2 delle sedici danze slave, op. 46 per orchestra, di Antonin Dvorák, composte nel 1878 e nate dalla ricerca sul folclore. Infine, verranno eseguite quattro delle ventuno danze ungheresi, adattamenti dell’autore di musiche zigane, di cui il diciannovenne Brahms iniziò a Bonn la composizione nel 1852.

Pëtr Il’ič Čajkovskij

Serenata in do maggiore per archi, op. 48

Antonin Dvořák

Danze Slave, op. 46 n.2 - Dumka

Johannes Brahms

Danze Ungheresi n. 1-2-4-5

Biglietti

Biglietto unico euro 5

Prevendita:

Presso la Loggia e Odeo Cornaro, online su vivaticket.it con relativi punti vendita

Vendita:

Presso il botteghino a partire da un'ora prima del concerto

Informazioni e prenotazioni

Tel. 346 2279789

odeodays@gmail.com

Info web

http://www.arteven.it/index.php/component/content/article/392-estate-2019/2577-musica-alla-luna-padova

