"Note di Pace", musica classica per la pace nel mondo al Teatro ai Colli

Anche quest'anno l'associazione Tumaini, in collaborazione con il Centro Servizio Volontariato di Padova e l'associazione culturale Urania, propone "Note di Pace", una serie di concerti di musica classica e di musica popolare, come atto di solidarietà verso il popolo congolese straziato da interminabili e sanguinosi conflitti, contro la guerra e i suoi padroni.

L'iniziativa, che intende sottolineare con il linguaggio universale della musica l'urgenza di adoperarsi per la pace fra i popoli, va in scena domenica 25 marzo alle 18 al Teatro ai Colli con uno dei più eseguiti concerti di Mozart, il K488 per pianoforte e orchestra, seguito dall'esecuzione di alcuni pezzi di repertorio da parte del coro Mortalisatis di Maserà.

Programma

I parte:

W. A. Mozart, Concerto K 488 in La M

Pianoforte: Monica Catania

Violini: Nicola Breda e Alessandro Gasparini

Viola: Marina Nardo

Violoncello: Caterina Contin

Contrabbasso: Augusto Veronese

Flauto: Chiara Pavesi

Clarinetti: Raffaele Magosso e Edoardo Dal Prà

Fagotti: Paolo Tognon e Luca Dal Cortivo

II parte:

K. Jenkins, Sanctus e Benedictus da L’Homme armè: A mass for Peace

E. Gilkyson, (arrang. Craig H. Johnson), Requiem

Anonimo, Pobrecito corazon

M. Lauridsen, Dirait-on

J.E.Moore Jr., An Irish blessing



Coro Mortalisatis di Maserà

Pianoforte: Thomas Valerio

Direzione: Ignacio Vazzoler

Gallery