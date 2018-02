"Note e racconti dallo Shabbat", gli Shirè Miqdash in concerto alla sinagoga di Padova

Evento Facebook

Domenica 25 febbraio alle ore 17 nella sinagoga di Padova va in scena "Note e racconti dallo Shabbat", concerto degli Shirè Miqdash.

Il concerto propone brani tratti da diverse tradizioni musicali ebraiche che raccontano lo Shabbath (il sabato), la più importante delle ricorrenze ebraiche. É come se lo Shabbat fosse un’isola nel tempo, una pausa nel ritmo frenetico della vita di tutti i giorni. Per 25 ore, dal tramonto del venerdì sino a quello del sabato, l’ebreo esce dai problemi del quotidiano e gode della tranquillità divina del giorno in cui il creatore riposò.

I brani musicali si alterneranno a racconti della tradizione ebraica e riflessioni che permetteranno agli spettatori di conoscere, apprezzare e gustare le atmosfere di questa isola nel tempo che è lo Shabbath.

Shirè Miqdash

Domenico Antonello Barbiero (contrabasso)

Elena Bellon (arpa)

Steno Boesso (fagotto)

Gregorio Carraro (flauto contralto, oboe)

Andrea Dainese (flauto traverso)

Fabrizio Durlo (pianoforte e arrangiamenti)

Massimo Forese (violino)

Francesco Piovan (contrabasso)

Adolfo Locci (voce)

Nato a Roma, è Rabbino Capo di Padova dal 1999 e dal 2007 Rabbino referente per la comunità ebraica di Mantova. È membro in qualità di “Dayan-Giudice” del Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia. Ha partecipato a diversi concerti in Italia e all’estero portando la liturgia ebraica italiana alla conoscenza di un più vasto pubblico. Nel 2009 ha fondato il gruppo musicale Shîrê Miqdāsh che, ad oggi, ha eseguito molti concerti a Padova e provincia. Diverse sono anche le partecipazioni per registrazioni di canti liturgici. Ha registrato, come strumentista (suono del corno di montone, shôfār) e voce solista, nelle colonne sonore composte dal maestro mons. Marco Frisina per i film sulla Bibbia, Mosè e Sansone, della Lux-Vide trasmessi in RAI e pubblicati da varie case editrici.

Informazioni

049.661267 (in orario apertura museo)

041.5240119 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16)

padovaebraica@coopculture.it