Omaggio a Notre Dame tra musical e canzoni al castello Carrarese

Il programma di Castello Festival 2019 propone questa settimana un appuntamento imperdibile per gli appassionati del musical e della canzone con una prima assoluta che vedrà esibirsi a Padova sullo stesso palco, quello del Castello Carrarese, tre star del musical italiano – Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone – accompagnate dal pianista Giuliano Pastore.

Scopri tutti gli appuntamenti, mese per mese, del “Castello festival 2019”

Il concerto, intitolato Omaggio a Notre Dame tra musical e canzoni, è in programma mercoledì 17 luglio alle ore 21.30 per la rassegna estiva Castello Festival.

Dopo la straordinaria esibizione con Riccardo Cocciante al Festival di Sanremo 2019, le tre star del musical italiano Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone tornano in scena per un evento speciale che vuole rendere omaggio a Notre-Dame de Paris.

Partendo da alcune arie del grande show scritto da Luc Plamondon e messo in musica da Riccardo Cocciante con il testo del grande Pasquale Panella tratto dal romanzo di Victor Hugo, i tre cantanti proporranno un viaggio nella canzone accompagnati dal pianista Giuliano Pastore.

Un evento imperdibile per gli amanti dei musical che vedrà insieme sul palco alcuni dei protagonisti di opere di successo come Jesus Christ Superstar, Dracula, I Promessi Sposi, Romeo e Giulietta.

Gli u ltimi biglietti per assistere al concerto saranno in vendita a partire dalle ore 20 alla cassa del Castello Carrarese al prezzo di 10 euro (settore poltrone numerate) fino a esaurimento della capienza.

Lo spettacolo rientra nel cartellone di Castello Festival, rassegna di spettacoli promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la main sponsorship di Argos.

La direzione artistica è firmata da Maurizio Camardi mentre l’organizzazione generale è a cura della Scuola di Musica Gershwin in collaborazione con Zed Live, Veneto Jazz, Dal Vivo Eventi, Conservatorio Pollini, Osservatorio Astronomico di Padova, Teatro Boxer e Il Chiosco, che gestisce anche quest’anno il punto ristoro Chiosco al Fresco.

Partner della rassegna sono Hotel Methis, Radio Cafè, PadovaOggi e Radio Stereo Città.

Dettagli

Mercoledì 17 luglio – ore 21.30

Castello Carrarese – piazza Castello – Padova

Gio’ Di Tonno, Vittorio Matteucci E Graziano Galatone

Omaggio a Notre Dame tra musical e canzoni

con



Gio’ Di Tonno – voce

Vittorio Matteucci – voce

Graziano Galatone – voce

Giuliano Pastore – pianoforte

Biglietti

Poltronissime numerate euro 15 (esaurite)

Poltrone non numerate euro 10 (ultimi biglietti in vendita alla cassa del Castello Carrarese)

Per informazioni: 342 1486878 – info@castellofestival.it

​Programma completo su www.castellofestival.it e sulla pagina Facebook Castellofestivalpadova