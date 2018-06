Notte bianca delle biblioteche e delle librerie: il finale di “Vèstiti di libri” a Este

Dopo gli incontri con gli scrittori Matteo Strukul e Massimo Cuomo delle settimane scorse, sabato 16 giugno il Comune di Este aderisce alla “Notte bianca” dedicata alla promozione della lettura, che vede effettuate in Italia numerose ed originali iniziative.

Per bambini

A Este la manifestazione inizierà alle 20.15 alla biblioteca civica con il primo turno di “Libri, che ridere! Racconti ad alta voce per bambine e bambini che a nanna non vogliono andare”: incontro per bimbi di 4-6 anni con Katia Scabello (esperta del progetto Nati per Leggere), da prenotare gratuitamente allo 0429.619044; un secondo incontro si svolgerà alla 21.15.

Letture

Nel frattempo, per i lettori un po’ più grandi, ma anche per tutti i concittadini e ospiti di Este, alle 21 in piazza Maggiore (lato Gabinetto di Lettura), in collaborazione con la Libreria Gregoriana Estense, il gruppo Vivi e Vegeti dell’associazione culturale Villa Dolfin Boldù presenta: “Cocktail letterario-teatrale”, con letture tratte da “Fiabe e leggende dei Colli Euganei” e da due nuove raccolte di racconti dello scrittore Premio Andersen 2011 Andrea Valente, “Canzoni senza musica” e “Piccola mappa delle paure”.

Musica

Finale in musica, di ritorno nel suggestivo cortile della biblioteca civica Villa Dolfin Boldù, alle 22.15: la Civica scuola di musica Città di Este, con la direzione dei docenti Elena Biscuola e Fabrizio Malaman, offrirà una “Piccola serenata notturna” (in caso di maltempo al Teatro dei Filodrammatici).

Dettagli

Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita.

Durante la serata rimarranno attivi tutti i servizi della biblioteca: prestito, consultazione, emeroteca, wi-fi e sala pc.

Contatti

0429.619 044

biblioteca@comune.este.pd.it

via Zanchi, 17 - Este