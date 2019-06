"Notte delle biblioteche..." 2019 a Este

Torna, venerdì 21 giugno, la "Notte delle biblioteche..." a Este.

Dettagli

Biblioteca civica - Villa Dolfin Boldù - ore 20.45

“Racconti sotto le stelle” a cura dell'Associazione Fantalica per bimbi di 6\10 anni (posti limitati - prenotazione gratuita tel. 0429 619044)

Percorso via S. Rocco - Piazza Maggiore - Via Cavour - Via Zanchi - ore 21-23.30

“Cosplays by night. Quando il fantastico incontra l'immaginifico” a cura dell'Associazione Nerds Legion

Libreria Gregoriana Estense – Via Cavour 93 - ore 21.15

Presentazione del volume “Il fiume sono io” di Alessandro Tasinato (ed. Bottega Errante 2018

Seguirà brindisi con l'autore

Biblioteca Civica - Villa Dolfin Boldù - ore 22.15

Presentazione del volume “La voce dell'alba” di Luigi Zanetti (ed. Scatole Parlanti 2019

che dialoga con Davide Permunian

Attività ed eventi a partecipazione gratuita

Info

https://www.facebook.com/esteculturaeventi/

Biblioteca Civica “Contessa Ada Dolfin Boldù”

Via Antonio Zanchi, 17 – Este

tel. 0429 619044 – biblioteca@comune.este.pd.it

Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13

lunedì, martedì, giovedì e venerdì 15-19 - sabato 8.30-12

Aula studio “Norma Cossetto”

aperta dalle 8.30 alle 19 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì

mercoledì 8.30-14 e sabato 8.30-12