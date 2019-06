Notte bianca "Cittadella Beach Party"

Venerdì 7 e sabato 8 giugno ViviCittadella in collaborazione con l’amministrazione comunale e Ascom Confcommercio di Cittadella presenta: Cittadella Beach Party.

Negozi aperti fino a mezzanotte e locali fino alle 2.

Piazza Pierobon si trasformerà in una spiaggia per ballare a piedi nudi tutta la notte con oltre 500 metri quadrati di selciato ricoperto da 45 metri cubi di fine sabbia.

In tutta la piazza si vivrà un’atmosfera da tipica vacanza al mare: con lussureggianti piante esotiche (palme e cycas revolute), colorate tavole da surf e tavolini dove i visitatori potranno accomodarsi per cenare, gustare una fetta d’anguria o prendere un gelato in compagnia, il tutto disposto sotto un ampio pergolato, illuminato con tante luci che andranno a dare una connotazione shabby. Inoltre, numerose svariate chaise longue, una postazione lounge e molte altre sorprese attendono cittadini e visitatori.

Non mancherà il divertimento anche per i più piccoli. In Piazza Scalco verrà creata un’area kids con 60 metri quadrati di sabbia e tanti giochi tar i quali, palette, secchielli, laboratori e trucca bimbi.

Tutto il centro storico verrà allestito con numerosi e suggestivi pergolati e svariati allestimenti floreali per portare a Cittadella la sensazione di essere al mare.

Venerdì 7 giugno - Programma

Le emittenti Radio mediapartner dell’evento proporranno 4 strepitosi djset con:

Speciale guest Samuel Valeri Dee Jay from Stereocitta #suonabene in Piazza Pierobon - dalle ore 21

from Stereocitta in Piazza Pierobon - dalle ore 21 Special guest Mauro Antonini-Dj from Stereocitta #suonabene in Piazza Martiri - dalle ore 21

from Stereocitta #suonabene in Piazza Martiri - dalle ore 21 Special guest Andrea Cecchinato Dj from Radio Café #sisenteladifferenza in Porta Padova - dalle ore 21

in Porta Padova - dalle ore 21 Special guest Doina Grassetto DJ from Radio Pocket #lapiubelladitutte in Porta Treviso - dalle ore 21

Cittadella musica 2019: finale del concorso per interpreti e cantautori

Con il patrocinio del Comune di Cittadella, la Filarmonica Cittadellese che è una Associazione Musicale nata nel marzo 1996, che promuove la musica in ogni sua forma, strumentale e vocale, solistica e d' insieme, organizza la finale del concorso: “CittaDella Musica 2019”. La finale avrà luogo a partire dalle ore 21 presso il Campo della Marta. Gli artisti ammessi alla Finale saranno accompagnati dal vivo da una band di professionisti a completa disposizione del cantante. Special Guest del concorso sarà il presentatore della serata: Marco Vito - direttore dell’Orchestra del programma televisivo di Canale5 “Amici” 2019 di Maria De Filippi.

Sabato 8 giugno - Programma

"Villeggendo", festival letterario del libro in villa a Cittadella

Arriva a Cittadella “Villeggendo”, il festival letterario del libro giunto alla sua V edizione. Un incontro a “tu per tu” con Mario Giordano, che presenta il suo libro “L’Italia non è più degli italiani”. Appuntamento con l’autore sabato 8 giugno alle ore 18 in Piazza Pierobon.

Dalle ore 21 - Musica Live in tutta la città con:

Persuaders Acoustic Duo in “Porta Treviso”

Gramigna Mood - Edm Tribute Band in “Piazza Pierobon”

Ivo & I Banditi in “Piazza Martiri”

4 Stars Band in “Porta Padova”

Moviechorus è un progetto di educazione musicale che propone canto corale a bambini ragazzi e adulti. I cori sono specializzati in un unico coinvolgente repertorio: le Colonne Sonore del cinema, dei film di animazione e delle opere musical. Sabato 8 Giugno a partire dalle ore 20:45 presso Campo della Marta avrà luogo uno spettacolo che vedrà protagonisti tutti i cori Moviechorus accompagnati da una band di professionisti e ballerini. Il repertorio prevede le più belle canzoni delle colonne sonore del cinema e delle opere musical cantate dai 200 coristi del Moviechorus. Le Spettacolo ha l’obiettivo di sostenere il progetto "AmbulaClaun" dell'Associazione "Un naso rosso per...", il tutto gestito e rallegrato dalla presenza di volontari “claun” e dal personale della Croce Verde di Vicenza.

Venerdì 7 e sabato 8 giugno:

Camminamento di ronda sopra le mura

Aperto di giorno dalle ore 9 alle ore 20, ultimo ingresso alle ore 19.

Camminamento di ronda by night

Aperto dalle ore 21 alle ore 24, ultimo ingresso alle ore 23.

In versione notturna illuminato da luci soffuse in entrambe le serate.

Dettagli e informazioni

Vivi Cittadella ha l’obiettivo di far trascorrere due indimenticabili serate, portando la spiaggia fra le mura carraresi ed offrendo anche una importante opportunità di shopping. Quest’anno le notti bianche hanno un solo nome: cittadella beach party

Evento facebook https://www.facebook.com/events/333109670697075/