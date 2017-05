"Notte bianca del Liviano" a Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/987981454676616/

Gli umanisti di Studenti Per Udu - Scienze Umane Padova hanno il piacere di invitare gli studenti e la cittadinanza alla quarta edizione della Notte Bianca del Liviano, in programma per giovedì 25 maggio dalle 18 alle 24.

L’evento è realizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padovae del Comune di Padova.

Ecco quindi che torna l’iniziativa culturale rivolta a tutti, per avvicinare mondi spesso troppo distanti tra loro e per far vivere lo spirito umanista e studentesco oltre gli spazi di lezione usuali.

Un’intera notte dedicata alla cultura, all’arte, alla musica e al divertimento, uno spazio per vivere appieno la vita universitaria, un momento unico di confronto e di condivisione di interessi.

Per quest’occasione straordinaria, Palazzo Liviano, l’edificio simbolo degli umanisti, resterà aperto fino a mezzanotte. Non accontentandoci, coinvolgeremo in questo grandioso evento anche la zona adiacente: Piazza Capitaniato e Piazza dei Signori, oltre ad altri luoghi del centro.

[Il logo è stato disegnato da Stefanie Pittoni.]

Programma:

CONCERTO INAUGURALE DI Giovanni Zampieri

@ Layarda Taverna

H. 18

LEZIONI E CONFERENZE (45 minuti ognuna)

@ PALAZZO LIVIANO

H. 19

Aula M: tavola rotonda con i professori Brandalise, Elice, Losacco e Susanetti - “Sulle spalle dei giganti: letteratura, filologia, saperi umanistici hanno attualità?” modera lo studente Pietro Vesentin. Durata: 90 minuti.

Aula A: prof. Bianchi - “Arte in musica: copertine di dischi da Dalì a Koons”

H. 19.30

Aula S: dott.ssa in Scienze Filosofiche Wilma Pilati - “Il teatro minoritario di Deleuze e Bene: un manifesto artistico-politico di meno”

Aula N: prof. Bonetto - “Ricerche a Gortyna di Creta: da Apollo al Minotauro”

H. 20

Aula A: prof. Bartorelli - “Movimenti d’immagini brevissimi: il caso delle GIF”

H: 20.30

Aula S: dottorando Fabio Bertoni - “Padova indecorosa. Giocoleria e slacklining ai tempi delle ordinanze”

Aula N: prof. Ghilardi - “Tra l’ombra e la luce. La soglia, il transito, il passaggio”

H: 21.30

Aula S: Prof. Garofalo - “Black Mirror: realtà, memoria, sorveglianza”

Aula N: prof. Tomasi - “Sguardi sulla narrativa italiana degli anni zero”

H: 22.30

Aula S: studentessa di Storia dell’Arte Barbara Cenere - “Ambienti come opera d’arte. Il caso del Gruppo T”

Aula N: prof. Bortolini - “La sociologia di Chiara Ferragni”

@ SALA DEI GIGANTI

Dalle 22 musica con Honolulu Quartet.

L’evento specifico: goo.gl/tgtVgN

VISITE GUIDATE - ENTRATA GRATUITA, POSTI LIMITATI

Palazzo Liviano: H. 18 - H. 19

Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte: H.18.30 - H.19.30

Sala dei Giganti: H. 19 - H. 20

La visita completa comprende tutte e tre le zone, con la possibilità di scegliere tra i due turni che iniziano alle 18 o alle 19. E’ possibile scegliere di seguire la visita completa o parti singole.

Il punto di ritrovo è l’atrio di Palazzo Liviano.

Prof. ssa Nezzo: esterno ed interno di Palazzo Liviano;

Dott.ssa Menegazzi: Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte;

Giulio Pietrobelli e Selene Segato, specializzandi in Beni Storico-Artistici: Sala dei Giganti.

Prenotazione obbligatoria per le visite guidate. Email: info.lettere.studentiper@gmail.com - tel: 3272141690 (Marianna) specificando: nome, cognome, recapito telefonico, visita scelta e orario preferito.

MUSICA

@ PIAZZA CAPITANIATO

H. 21 - 21.45: Cinque Uomini Sulla Cassa Del Morto

[H. 22 - 22.45: Honolulu Quartet in Sala dei Giganti]

H. 22.45: Keller band

MOSTRA ARTISTICA

@ PIAZZA CAPITANIATO

Verranno esposte le opere partecipanti al concorso lanciato per la quarta edizione della Notte Bianca, a cui è ancora possibile partecipare! Qui tutte le informazioni: goo.gl/UGokCU

Nel corso della serata sarà possibile votare l’opera preferita e il vincitore verrà premiato al termine dell’evento.

ASSOCIAZIONI

@ PIAZZA CAPITANIATO – dalle 18 alle 24

Studenti Per Udu Padova

AIESEC Padova

Arcigay Tralaltro Padova

AUSF Padova

Il Barrito

BeccoGiallo Editore

Lahar Magazine

Presidio Silvia Ruotolo - Libera Padova

Xena centro scambi e dinamiche interculturali

E INOLTRE...

@ PALAZZO LIVIANO

Una Caccia al Tesoro al Liviano a cura di Elisa Agnini e del prof. Orio: scarica l’app “Alla scoperta delle Ninfe”, trova tutte le ninfee e scopri il quadro che si nasconde. A Palazzo Liviano sono sparse 12 ninfee, quando ne avrai trovata una avvicina il tuo telefono al tag NFC o inquadra il codice QR. Scoprirai così, poco a poco, l’opera d’arte che dietro di esse si cela. A volte l’icona Info si evidenzierà, schiacciala e potrai leggere una breve descrizione del luogo dove ti trovi.

@ PIAZZETTA SAN NICOLO’

DALLE H. 19 ALLE 20: balli ottocenteschi con animazione a cura della Società di Danza - Circolo Padovano.

@ TORRE DELL’OROLOGIO

Visite guidate a cura del gruppo Salvalarte di Legambiente Padova: dalle 18 alle 20 quattro visite guidate, ognuna per 10 persone massimo, della durata di mezz’ora.

Prenotazione obbligatoria. Email: info.lettere.studentiper@gmail.com - tel: 3272141690 (Marianna) specificando: nome, cognome, recapito telefonico e orario preferito. NB: questi sono i contatti di riferimento solo ed esclusivamente per le visite durante l’evento della Notte Bianca, NON durante il resto dell’anno.

Il punto di ritrovo per l’entrata alla Torre è in Piazza Capitaniato 19.

@ Ciokkolatte - Il Gelato che Meriti in Piazza dei Signori

DALLE H. 18 ALLE 24: convenzione per tutti, con cono o coppetta medi (due gusti) a soli 2,20 euro.

@ Layarda Taverna in Piazza Capitaniato

DALLE H. 18 ALLE 24: convenzione per quanti consegneranno l’apposito biglietto preso al banchetto di Studenti Per Udu Padova: spritz o analcolico a soli 2 euro.

@ Bar Marlè in Piazza dei Signori

DALLE H. 18 ALLE 24: convenzione per quanti consegneranno l’apposito biglietto preso al banchetto di Studenti Per Udu Padova: birra media bionda a 3,50 euro.

@ Il Chiosco

☼ TOGA PARTY - Afterparty del Liviano ☼

MEDIA PARTNER - RadioBue

MEDIA PARTNER - Padova Eventi

Condividete foto e racconti della serata utilizzando gli hashtag #LivianoNotte17 e #PadovaEventi per essere ripresi direttamente dalla pagina Padova Eventi!

MEDIA PARTNER - AlterEgo



Iniziativa organizzata da Studenti Per - UDU Padova con finanziamento dell’Università degli Studi di Padova (Legge 3 agosto 1985, n. 429 - ex mille lire/un euro) e dell’ESU.



Progetto grafico di Alvise Ceccato.