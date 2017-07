Notte bianca a Monselice 2017

Spettacoli, musica, animazione, intrattenimento e negozi aperti fino a tarda notte. Per la Notte Bianca il centro di Monselice sarà un tripudio di eventi per grandi e piccini.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Concerti e balli in piazza, performance di artisti di strada e degustazioni enogastronomiche, giochi per bambini e animazione, visite guidate e negozi aperti.

Negozi aperti fino alle 2 per la caccia all'ultimo saldo o per i primi acquisti della nuova stagione. Tutti gli spettacoli musicali sono ad ingresso gratuito. Vi aspettiamo a Monselice per una notte di spettacolo e divertimento!

Info web http://www.monseliceturismo.it/

https://www.facebook.com/nottebiancamonselice/