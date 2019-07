Notte bianca di Piove di Sacco

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/399825334211973/

⭐️ Torna la notte bianca a Piove di Sacco!

⏰ Sabato 27 luglio dalle 19.30 alle 3

👉 Centro città pedonalizzato, negozi aperti, punti di ristoro, giochi per bambini, concerti e spettacoli!

⚡️Eventi⚡️

💥In questa banda di ladri - Tributo a Venditti - P.le Serenissima

💥Jovanotte - Tributo a Jovanotti - P.zza Matteotti

💥Ostetrika gamberini - feat. Timothy from The Voice - P.zza V. Emanuele II

🎪Il mondo del bambino🎪

Un gioco dove ogni bambino può scegliere insieme ai propri genitori un giocattolo tra quelli disponibili e fino a esaurimento delle scorte.

Per partecipare e' necessario presentare uno o più scontrini per un importo di almeno 20 euro complessivi e relativi a uno o più acquisti effettuati nei negozi aderenti all'iniziativa e che abbiano la data del 27 luglio.

il gioco può essere ritirato presso lo stand che sarà appositamente allestito in piazza risorgimento (fronte caffè grande) solo ed esclusivamente alla presenza del bambino accompagnato da un adulto.

🚗Auto expo🚗

in Via Garibaldi.

Info web

http://www.comune.piovedisacco.pd.it/index.php

https://www.facebook.com/events/399825334211973/