Notte bianca di Piove di Sacco

⭐️ Torna la notte bianca a Piove di Sacco (PD)!

⏰ Sabato 3 agosto dalle 19.30 alle 3

👉 Centro citta’ pedonalizzato, negozi aperti, punti di ristoro, giochi per bambinI, concerti e spettacoli!

⭐️ Eventi & spettacoli ⭐️

⭐️ Ascolta - Pooh Tribute Band

👉 Piazzale Serenissima

⭐️ Relics - Pink Floyd Tribute

👉 Piazza Matteotti

⭐️ Spettacolo in via di definizione

👉 Piazza Vittorio Emanuele II

🎪Il mondo del bambino🎪

Un gioco dove ogni bambIno puo' scegliere insieme ai propri genitori un giocattolo tra quelli disponibili e fino a esaurimento delle scorte.

Per partecipare e' necessario presentare uno o piu' scontrini per un importo di almeno 20 euro complessivi e relativi a uno o piu' acquisti effettuati nei negozi aderenti all'iniziativa e che abbiano la data del 27 luglio.

il gioco puo' essere ritirato presso lo stand che sara' appositamente allestito in piazza risorgimento (fronte caffe' grande

🚗Auto expo🚗

in Via Garibaldi.

Info web

http://www.comune.piovedisacco.pd.it/index.php

https://www.facebook.com/events/399825334211973/