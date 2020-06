“La lunga notte delle chiese”, gli appuntamenti online le proiezioni a Padova

La lunga notte delle Chiese è una giornata/serata in cui alcuni luoghi di culto si animano di iniziative artistiche e culturali in una chiave di riflessione e spiritualità.

“#Bellezza - Da quale bellezza mi lascio ferire?” è il tema dell’edizione 2020 che prevede concerti, visite guidate, riflessioni e testimonianze che, a causa dell’emergenza sanitaria, vengono proposti solo online, tramite registrazioni o video in diretta.

Il programma completo è disponibile sul sito www.lunganottedellechiese.com.

La manifestazione è patrocinata dal Pontificio Consiglio per la cultura, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Gli eventi a Padova

All’evento aderisce la Diocesi di Padova che propone online, dal 5 giugno, un video sulla mostra “A nostra immagine. Sculture in terracotta del Rinascimento. Da Donatello a Riccio“; il video sarà disponibile su www.lunganottedellechiese.com.

Per l’occasione è prevista, inoltre, l’apertura straordinaria della mostra per venerdì 5 giugno, dalle ore 21 alle 23.

Per l’occasione, in collaborazione con il Comune di Padova, sulla facciata del Duomo vengono proiettati alcuni video, dalle ore 21.30 alle 23.15.

Dettagli ulteriori

Protagonista della “lunga notte padovana” sarà la mostra ospitata nelle Gallerie di Palazzo Vescovile “A nostra immagine. La scultura in terracotta del Rinascimento Da Donatello a Riccio”. Una mostra che ha a tema la bellezza, la fede e anche la fragilità, visto la delicatezza di un materiale, come la terracotta.

Attorno a quest’esposizione si concentra la Lunga notte delle Chiese a Padova con la proiezione, grazie alle tecnologie messe a disposizione da TargetDue-Tecnologie per comunicare, sulla facciata della Cattedrale di un video, dalle 21.30 alle 23.15, che racconterà all’esterno la mostra e proporrà alcune suggestioni artistiche. Contemporaneamente ci sarà un’apertura straordinaria della mostra, dalle 21 alle 23, a cui si potrà accedere per gruppi contingentati.

Ma La lunga notte delle Chiese avrà anche una versione digitale con la proposta di un doppio video che sarà disponibile sul sito lunganottedellechiese.com, insieme a tutte le altre iniziative digitali delle altre Diocesi italiane partecipanti all’edizione 2020.

Il doppio video (Voci e volti di bellezza e Testimoni di bellezza). Per Voci e Volti di bellezza verranno proposti alcuni gesti e espressioni artistiche, con l’attrice Maria Grazia Mandruzzato (Una donna di fronte al Compianto di Andrea Briosco, detto il Riccio); con bimbo di pochi mesi, Sebastiano Barbariol di fronte a una Madonna con il bambino

Sulle testimonianze di bellezza ci saranno: il commento lirico all’opera della Madonna con il bambino proveniente dal monastero della Visitazione, a cura di don Giorgio Ronzoni, parroco di Santa Sofia a Padova e la riflessione di due sposi – Nicolò Targhetta e Elisa Da Re, quest’ultima medico in un ospedale Covid in provincia di Bergamo – che racconteranno la loro esperienza e il “distanziamento” poco dopo essersi sposati a causa dell’impegno ospedaliero di Elisa, di fronte alla Pietà di Giovanni de Fondulis.

I video presentano l’uno inoltre l’introduzione di don Roberto Ravazzolo, direttore del Centro universitario che coordina, insieme ad Antonella Meneghin, la Lunga notte delle Chiese per Padova, e l’altro un intervento di Andrea Nante, direttore del Museo diocesano e curatore della mostra, insieme al conservatore Carlo Cavalli, oltre all’accompagnamento musicale del Duo D’AltroCanto con Elida Bellon e Giulia Prete

Per informazioni

https://www.facebook.com/lunganottedellechiese/

https://www.lunganottedellechiese.com/