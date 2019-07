La notte dei colori 2019 a Padova: spettacoli, edifici colorati e negozi aperti fino alle 24

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/623885561432835/

Che cos’è?

È la serata più colorate dell’estate.

A partire dalle ore 21 di venerdì 12 luglio il centro storico di Padova si illuminerà tra bagni di luci colorate e camminamenti a terra, per una notte ricca di grandi emozioni.

Saranno infatti tantissimi gli edifici che cambieranno il loro aspetto, regalando al pubblico una serata allegra e colorata.

Tra gli edifici illuminati sarà possibile ammirare:

Palazzo Della Ragione (Entrambi I Lati)

Il tunnel del «Sotto Salone» che collega le due piazze

Torre degli Anziani

Palazzo Moroni

Caffe’ Pedrocchi (lato leoni)

Porta Altinate

Palazzo del Capitanio E Torre Dell’orologio

Palazzo della Gran Guardia

Chiesa San Clemente

Inoltre, cittadini e visitatori potranno camminare lungo via Altinate e via Roma immersi in colorate proiezioni a terra che accompagneranno la loro passeggiata serale.

Per l’occasione i negozi rimarranno aperti fino alle 24 e proporranno ulteriori sconti con la formula “Spacca il prezzo - saldi su saldi”.

Ad accogliere tutti coloro che prenderanno parte alla Notte dei Colori saranno presenti, in vari punti della città, alcune postazioni musicali. Special guest saranno i dj di Radio Stereo Città, Radio Pocket e Radio Cafè che faranno ballare e divertire tutto il pubblico presente.

Per il divertimento dei più piccoli sarà prevista un’area kids di fronte a Palazzo Moroni con giochi di una volta e trucca bimbi.

Per l’intrattenimento dei più grandi, saranno previsti in Piazza dei Frutti spettacolari acrobazie di freestyle football.

Dove?

La Notte dei Colori si svolgerà in centro storico a Padova.

Quando?

Venerdì 12 luglio dalle ore 20.30 alle ore 24