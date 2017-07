Notte del fuoco a Monselice

Una notte di fuoco, energia e passione ad infiammare il centro storico di Monselice.

Spettacoli di focoleria e performance mozzafiato, esibizioni artistiche e musica si susseguiranno per tutta la serata seguendo l'elemento fuoco. Artisti, gruppi musicali live, danzatori e figuranti si esibiranno nel centro storico di Monselice con performance scenografiche e strabilianti. Giocolieri, acrobati, arcieri, danzatori, sputafuoco e sfilate itineranti con figuranti in costume medievale. Concerti live ed esposizioni d'arte. Il castello sarà aperto con visite guidate e animazione dalle ore 21.30. Al Museo San Paolo visite guidate “al buio”. Area bambini in Piazza Ossicella con gonfiabili, giochi di una volta in legno e animazione per i più piccoli.

Negozi aperti fino a Mezzanotte e allestiti a tema, illuminazione scenografica del centro storico. Inoltre i ristoranti e i locali aderenti all'iniziativa proporranno un piatto originale e degustazioni con animazione in stile street food. Una notte estiva di divertimento, intrattenimento e shopping sotto le stelle!

Informazioni sul sito www.monselice.org e su www.monseliceturismo.it

