Venetonight: la notte europea dei ricercatori 2019 a Padova

L’antica Università degli Studi di Padova, fondata nel 1222, fa parte – con Bologna, Parigi, Oxford e Cambridge – dei grandi centri culturali del mondo occidentale.

Con più di 60mila studentesse e studenti iscritti si caratterizza come Ateneo di ricerca, importante punto nevralgico per scambi e relazioni con le altre Research Universities della rete mondiale.

Anche quest’anno l’Università organizza Venetonight, con la collaborazione di vari soggetti del territorio attivi nella ricerca: Consorzio RFX, INAF, INFN, CORIS, Istituto Oncologico Veneto, CREA, Esapolis, VIMM, CORIS, Fondazione Città della Speranza.

Come nelle scorse edizioni ci sono interviste, laboratori, giochi, incontri, visite guidate per il pubblico di ogni età; novità del 2019 sono gli exhibit interattivi.

Venetonight rientra nel programma di avvicinamento alle celebrazioni per l’Ottocentenario dell’Università di Padova del 2022

Dove: Palazzo Bo, via VIII Febbraio, via Oberdan, via San Francesco e altre sedi

Orario: dalle 17 alle 24

Mappa villaggio della ricerca

Venetonight Padova sarà trasmessa in diretta streaming nel canale Youtube e Facebook dell’Ateneo di Padova.

Programma

Il programma completo è consultabile sul sito www.venetonight.it.

