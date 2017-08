Una notte al museo di Esapolis

La notte rende tutto più magico e affascinante…anche il museo!

Incredibile avventura notturna alla scoperta di Esapolis, un’occasione unica per ammirare i curiosi animali ospitati al museo come non li avete mai visti.

I nostri esperti naturalisti vi guideranno a scoprire i segreti di Esapolis: vi consigliamo di munirvi di torce, proprio come dei veri esploratori!

L’evento, su prenotazione, inizierà alle ore 20.30 al prezzo promozionale di 5euro a persona.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 049-8910189; segreteria butterflyarc.it