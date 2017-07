Notte al museo con la “Fuga dal labirinto” al Castello di San Pelagio

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/850434471786782/

ORE 21

---- Active game nel Labirinto del Minotauro ---

Rinchiusi nel Labirinto, tra siepi e angoli nascosti, affronterete una serie di prove ed enigmi per trovare l’unica via di fuga dal Labirinto! Fili reali e immaginari da seguire, ingegno e abilità da utilizzare, uno sguardo al cielo, un pizzico di fortuna … tutto per poter fuggire dal Labirinto. Teseo, Arianna, Icaro e il Minotauro fanno da scenario alla vostra notte speciale nel “luogo inimitabile” caro al Vate Gabriele d’Annunzio.

(Si consiglia di portate torce elettriche per illuminare i propri passi.

In caso di maltempo verrà proposto un percorso alternativo al coperto)

ORE 22.15

--- Visita guidata al Museo del Volo ----

Biglietti d’ingresso comprensivo di visita guidata

INTERI 10 euro

RIDOTTI 5-12 anni 6 euro

FAMIGLIA 2 interi + 2 ridotti 30 euro

Quota di partecipazione all’attività: 2 euro persona

Castello di San Pelagio

Museo del Volo – Parco delle Rose e dei Labirinti

Per prenotare la tua attività invia una mail a info@castellodisanpelagio.it oppure scrivi un messaggio WhatsApp al 346 8074078

Durante tutte le serate sarà in funzione il ristoro del “Secret Garden” con cocktail, spuncetti tipici, salumi, formaggi e vini selezionati. Per informazioni: 340 2521960 FB secretgardencastellodisanp elagio