Evento da facebook https://www.facebook.com/events/706836879508285/

Notte al museo: a passeggio tra le Stelle al Castello di San Pelagio l’8 settembre alle ore 20.

ORE 21

--- Visita guidata al Museo del Volo ----

ORE 22.15

---- Percorso notturno nel Parco del Castello ---

Guidati dagli astronomi del Planetario di Padova tra i giardini e i labirinti del castello di San Pelagio potrete scoprire le storie più belle sulle stelle e le costellazioni del cielo estivo, imparerete a riconoscerle e a chiamarle per nome!

Attraverso racconti e immagini proiettate sulla volta celeste gli astronomi vi guideranno alla scoperta dell’Orsa Maggiore, della Stella Polare, della Lira di Orfeo, della regina Cassiopea …

(Si consiglia di portate torce elettriche per illuminare i propri passi. In caso di maltempo verrà proposto un percorso alternativo al coperto)

Biglietti d’ingresso comprensivo di visita guidata

INTERI 10 euro

RIDOTTI 5-12 anni 6 euro

FAMIGLIA 2 interi + 2 ridotti 30 euro

Quota di partecipazione all’attività: 2 euro persona

Castello di San Pelagio

Museo del Volo – Parco delle Rose e dei Labirinti

Per prenotare la tua attività invia una mail a info@castellodisanpelagio.it oppure scrivi un messaggio WhatsApp al 346 8074078

Durante tutte le serate sarà in funzione il ristoro del “Secret Garden” con cocktail, spuncetti tipici, salumi, formaggi e vini selezionati.

Per informazioni: 340 2521960 FB secretgardencastellodisanpelagio