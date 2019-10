Notte da brivido al Musme di Padova per Halloween

Entrare in un museo quando è chiuso al pubblico è trasgressivo ed emozionante. Quando le luci si spengono e cala il silenzio le sale del museo si trasformano nello scenario di un enigma che i partecipanti dovranno risolvere con spirito di squadra ed intelligenza.

Anche quest’anno il Musme propone un gioco notturno dedicato ai ragazzi fra i 10 e i 14 anni. Quale serata migliore se non il 31 ottobre? Vi aspettiamo per divertirci e addormentarci insieme fra gialli irrisolti e tazze di infuso e camomilla. E all’alba del nuovo giorno non ci faremo mancare una colazione da urlo!

