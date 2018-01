Notte Nazionale del Liceo Classico: letture e spettacoli all'istituto G.B. Ferrari di Este

L'Istituto di Istruzione Superiore G.B. Ferrari di Este, in prima linea nella promozione degli studia humanitatis, per il secondo anno consecutivo partecipa alla Notte Nazionale del Liceo Classico.

L’evento, ideato e coordinato dal Liceo Gulli e Pennisi di Acireale, giunge alla quarta edizione e si svolge venerdì 12 gennaio dalle ore 18 alle ore 24, in contemporanea con oltre quattrocento licei classici di tutta Italia. La manifestazione si avvale del patrocinio del MIUR, mentre l’istituto Ferrari si fregia anche del patrocinio del Comune di Este.

PROGRAMMA

L’evento sarà occasione per riflettere sul significato e sul valore della formazione classica nel sistema educativo di oggi.

La serata si aprirà con la proiezione di un breve video, a cui seguirà la lettura di versi dal greco con accompagnamento musicale; si continuerà poi con una serie di rappresentazioni teatrali e laboratori, curati dai docenti e animati dagli studenti, attraverso i quali saranno presentati diversi aspetti della cultura e della civiltà greca e romana.

La serata terminerà a mezzanotte con la lettura di versi dal greco, comune a tutte le scuole partecipanti.

L’Istituto Ferrari ha scelto di dedicare la manifestazione al poeta Ovidio, di cui ricorre il bimillenario della morte. Per questo alcuni spazi saranno un omaggio alle "Metamorfosi", a partire dalla rappresentazione, all’inizio della serata, del mito di Orfeo ed Euridice.

Tutte le attività proposte, inoltre, sono legate da un filo conduttore, che può essere riassunto con la famosa espressione indirizzata dallo storico Tucidide alla propria opera: ktema es aièi, un possesso per sempre. In effetti, in una società in cui l’uomo è sempre meno abituato ad obbedire agli imperativi di verità, giustizia, misura, temperantia e sapientia, in cui sembra aver dimenticato che esistono dei valori oggettivi, che stanno al di sopra delle opinioni e degli interessi dei singoli, i classici possono ancora insegnare a moderare la vita con la ragione, a frenare gli istinti, a relazionarsi con gli altri con il dialogo, a discernere ciò che è autentico da ciò che è fulgore apparente.

I classici sono davvero un possesso per sempre, costituiscono un patrimonio inestimabile di saggezza, insegnano a riflettere sulla condizione mortale, a fare buon uso del tempo e delle cose, a non vivere con penosa incuria le relazioni; i loro insegnamenti possono costituire per le giovani generazioni uno scudo contro nuove e subdole barbarie che la realtà contemporanea porta con sé.