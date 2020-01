La notte nazionale del liceo classico a Cittadella, tutti gli eventi del "Tito Lucrezio Caro"

Con il Patrocinio del Comune di Cittadella e in collaborazione con il Progetto Fabbrica di Vita il liceo Tito Lucrezio Caro organizza la VI Notte Nazionale del Liceo Classico entro le mura di Cittadella in occasione degli 800 anni dalla sua Fondazione.

L'evento rivolto alla cittadinanza sarà venerdì 17 gennaio

dalle ore 18 presso Galleria Mantegna a Cittadella e

dalle ore 20.15 anche presso la sala conferenze della Torre di Malta.

Gli studenti dalla prima alla quinta si esibiscono in svariate performances: letture di poeti antichi e moderni; drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera; attività musicali; dispute e riflessioni storico-filosofiche; laboratori di cucina ispirati al mondo antico; realizzazione di video … e molto altro ancora, lasciato alla libera inventiva e creatività dei giovani guidati dai docenti.

https://liceolucreziocaro.edu.it/index.php/2-non-categorizzato/982-vi-notte-nazionale-liceo-classico-venerdi-17-gennaio-2020