"La Notte Nera", festival del mistero e della magia al parco della Musica

Dopo l'incredibile successo dell'edizione 2018 torna “La notte nera ~ Il festival del mistero e della magia” al Parco Della Musica - Padova

★ Sabato 22 giugno ★

L'evento ospiterà per tutta la notte:

✦ oltre 50 espositori a tema mistero/magia/horror e benessere dello spirito e del corpo

✦ professionisti dell'occulto provenienti da tutta Italia [cartomanzia, tarologia, astrologia, lettura delle rune, della mano e dell'aura]

✦ conferenze-spettacolo con ospiti d'eccezione legati al mondo del paranormale

✦ photoset in costume all'interno del Giardino di Cristallo

✦ contest-show a premi per i migliori dresscode a tema Notte Nera

✦ concerto live degli ÜBERMENSCH (Rammstein Tribute Band) e a seguire DJ set dark/dark'n'wave

✦ magie e manipolazioni con il fuoco a cura delle LediFogo



.... e tante altre misteriose sorprese ...

..il giorno dopo il solstizio d'estate..

..notte in cui le giornate cominciano ad accorciarsi..

Come sempre per partecipare ai nostri eventi è gradito un outfit legato al mistero e all'oscurità

[dark, goth, vampire, fantasy, witch, steampunk, zombie, horror cosplay & originals..]

Chi parteciperà seguendo i dresscode proposti avrà un piccolo sconto sul prezzo d'ingresso, potrà partecipare ai photoset ed esibirsi sul grande palco, con la possibilità di vincere fantastici premi!!

"Notte Nera" è un evento di Fiera del Mistero | seguici sulle nostre pagine:

✦ Facebook: [ Fiera del Mistero ]

✦ Instagram: [ www.instagram.com/fieradelmistero ]

✦ Website: [ www.fieradelmistero.it ]

✦ e-mail: [ info@fieradelmistero.it ]

✦ infoline [ 349 6337862 - Flavio ]

Prevendite disponibili a breve

Parco Della Musica - Padova c/o Parco d'Europa

via Venezia 40 Padova loc. Stanga

ingresso da via Del Pescarotto (davanti concessionario Maserati)

thanx to our Parnters: LOCO, Dance Of Youth, Dark 'n' Wave Night, Aparty, Café Lumière, Comix, Flash Lab, Feste in Ville e Castelli, HolistichomePark - Massaggi Padova - Eventi e Giornate relax, Live For Music