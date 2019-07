La notte dei saldi a Este

In Centro a Este - sabato 6 luglio

La notte dei saldi

Dettagli

Sabato sera lo shopping sarà fino a mezzanotte, accompagnato dalla musica e dalla simpatia della “Mabò Band”, la più imitata brass band italiana, che dal 1991 scorrazza per le piazze e i palcoscenici di tutto il mondo, regalando musica e sorrisi.

In piazza maggiore ci si potrà divertire suonando “il grande piano”: una grande tastiera installata a terra e suonata con i piedi; uno strumento musicale che unisce musica, danza, e coinvolgimento del pubblico. In piazza Trento musica con il trio “Elisa & the Smoothies” e dalle 22 esibizione di zumba con la Scuola di ballo “Giovy dance”.

