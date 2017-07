Notte di San Bartolomeo 2017 a Battaglia Terme

Esattamente 200 anni dopo la prima celebrazione dell’antica fiera di San Bartolomeo a Battaglia Terme, il piccolo paese termale si appresta a festeggiare tale data con un nuovo calendario di eventi di tutto rispetto.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

La vera novità di questa edizione sarà la frizzante “NOTTE DI SAN BARTOLOMEO” dalle 18 alle 24 di martedì 22 agosto 2017, che nasce dalla collaborazione tra le attività commerciali del paese e l’associazione Nati Per Caso. Durante l’intera serata il centro storico di Battaglia Terme verrà letteralmente inondato di musica e spettacoli, performance live e intrattenimento. Molti negozi, inoltre, proporranno una serie di scotistiche speciali per l’occasione e saranno sempre attivi punti di ristorazione con proposte gastronomiche tipiche. Durante la notte bianca non mancheranno le tradizionali bancarelle degli ambulanti in alcune vie del centro cittadino.

Un percorso speciale tra i ricordi dei nostri nonni e la magia del nuovo: la fiera scende tra le vie del paese.

☆┊★┊☆┊★┊☆┊★┊☆┊★┊☆┊★

SPETTACOLI

Ponte dei Scaini - Via Terme

MUSICA DAL VIVO

La Vecchia Maniera, il sogno continua - Musica italiana 60/70/80

ORARIO: 21 - 23.30

Ponte dei Scaini - Via Terme

TOMBOLA E SPETTACOLO PIROTECNICO

A cura del Circolo Remiero El Bisato

ORARIO: 23.30

Parco INPS (Zona verde interna) - Viale dei Colli Euganei

BALLO LISCIO

Alberto e i Murales

ORARIO: 21 - 23.30

Piazza Aldo Moro

FLOWER POWER: PARTY 70/80 & BALLI DI GRUPPO

Dj Simone Alunni & Fabiuss

ORARIO: 21 – 23

El Barcaro - Via Terme, 66

MUSICA DAL VIVO

Positiva - Rock’n’Roll & Rockabilly Gang - Rock’N’Roll On The River

ORARIO: 18.30 - 21

Divin gelato Battaglia terme - Viale dei Colli Euganei, 50

Fiesta Mojito - Specialità granita mojito con Dj Tex Watt from Mob

ORARIO: 20 - 22

Baccanale Battaglia Terme - Piazza della Libertà, 21

MUSICA DAL VIVO

Absolute5 Band - Un concerto tutto da ballare!

ORARIO: 22 - 23.30

Bar delle Terme - Viale dei Colli Euganei, 72/A

MUSICA DAL VIVO

Joe Malva e il Nibbio - Cantautorato croccante

ORARIO: 20 - 22

Bar Fontana Battaglia - Viale dei Colli Euganei, 116

APERITIVO CON DJ SET

ORARIO: 18 - 21

Enoteca Fermati Un Momento - Viale dei Colli Euganei, 43

MUSICA DAL VIVO

Mixto - Musica e danze etno-folk

ORARIO: 20 - 22

☆┊★┊☆┊★┊☆┊★┊☆┊★┊☆┊★

GASTRONOMIA

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

Circolo parrocchiale San Giacomo di Battaglia Terme - Patronato San Giacomo - Vicolo San Pio X, 13

Stand gastronomico e isola dei bambini

ORARIO: 19 - 22

Calcio Battaglia - Campo Sportivo - Via Rinaldi, 19

Stand gastronomico e dalle 21 alle 22 spettacolo del fuoco con le Strie Fire Show

ORARIO: 19 - 22

Bar Centrale Battaglia Terme - Via Volta, 5

Menù fiera con piatti della tradizione. Dalle 18 aperitivo con sarde fritte e degustazione piatti tipici.

ORARIO: 18 - 22

☆┊★┊☆┊★┊☆┊★┊☆┊★┊☆┊★

NEGOZI & PROMOZIONI

EDEN fashion - Via Terme, 3

Sconti fino al 70% sui capi estivi. Promozione sulla nuova collezione autunno/inverno: acquistando tre capi, il meno caro lo paghi la metà

ORARIO: 18 - 00

Parafarmacia - Via Roma, 23

Sconto 10% sui tutti i cosmetici

ORARIO: 20 - 22

L’Atelier - Viale dei Colli Euganei, 92

Sconto 50% su sneaker, sandali e borse

ORARIO: 18 - 22

Ottica Balsi - Viale dei Colli Euganei, 96

Sconto 50% lenti, montature e occhiali da vista/sole

ORARIO: 18 - 22

Furino Barber - Viale dei Colli Euganei, 136

Truccabimbi e, a seguire, dimostrazione professionale di taglio barba e capelli

ORARIO: 17.30 - 22

Gelateria Antartide - Viale dei Colli Euganei, 138

Il benessere del gelato

ORARIO: 18 - 00

Evento da facebookEvento da facebook https://www.facebook.com/events/677827535741656/

Gallery