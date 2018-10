La notte dei senza dimora di fronte a Palazzo Moroni a Padova

Povertà estrema e grave marginalità. Mercoledì 17 ottobre torna la notte dei senza dimora a Padova. Una serata per sensibilizzare la cittadinanza sulla situazione delle persone senza dimora e chiedere maggiori posti letto.

Dettagli

Torna anche quest’anno – in occasione della Giornata Mondiale della lotta alla povertà – la Notte dei senza dimora a Padova: mercoledì 17 ottobre, dalle 19, di fronte a Palazzo Moroni, le associazioni e le cooperative che si occupano da anni del problema della grave marginalità adulta, organizzano una serata di informazione e sensibilizzazione a suon di musica e spettacoli.

Un modo allegro e colorato per informare e segnalare le situazioni di povertà estrema presenti in città che portano moltissime persone a vivere e dormire in strada, senza la possibilità di accedere ad un alloggio e cercando riparo in rifugi di emergenza, in Stazione o sotto i portici.

Gli organizzatori, associazioni e cooperative impegnate nell’assistenza alle persone senza dimora, denunciano una grave mancanza di posti letto, soprattutto nel periodo invernale. Da una stima calcolata sulla base di dati Istat, dati del Piano di zona ed esperienza sul campo delle organizzazioni, infatti, i senza dimora a Padova risultano circa 500, mentre il totale dei posti letto in dormitori ordinari, seconde accoglienze e posti che si aggiungono in maniera straordinaria nel periodo invernale, sono appena 250.

«Si tratta di una stima che tiene conto anche degli stranieri (richiedenti asilo, titolari di protezione e diniegati) e dei rom che si aggiungono ai cittadini italiani e padovani che a causa della crisi economica, della perdita del lavoro, di separazioni o dipendenze e malattie psichiatriche, vivono in strada senza la possibilità di trovare alloggio» spiegano dal coordinamento delle associazioni coinvolte. «Obiettivo della serata è fare luce sul problema per far emergere l’importante mancanza di posti letto alla quale speriamo venga data presto una soluzione».

Ecco perché quest’anno gli organizzatori hanno deciso di chiedere a tutta la cittadinanza di dormire, assieme a loro, di fronte a Palazzo Moroni, in strada, per non dimenticare chi ogni sera si trova nella stessa situazione.

Il programma

Di fronte al Municipio, quindi, il programma della serata prevede:

ore 19: Tempo Perso Band

ore 20.30: Sketch tratto dallo spettacolo “Molto di personale – storie di vita vissuta”

ore 21: Saluti dell'Amministrazione Comunale

ore 21.15: Ottavo Giorno accompagnato dal Collettivo Musicale Tetto di Nembi

ore 22: Djolibe Djembé Percussion

ore 23: Compagnia Murga di Padova

ore 00: Prepara il sacco a pelo e dormi assieme a noi. Trascorri la notte dormendo di fronte a Palazzo Moroni, per non dimenticare chi ogni sera non sa dove dormire!

Durante tutta la serata:

Banchetti informativi delle varie Associazioni

Proiezioni del corto “Via città di Padova” di Marianna Lucido

Proiezione del video “Io testimonio di voi”

L’Associazione Over The Rainbow rallegrerà la serata

Il grande gioco dell'oca per scoprire i luoghi dei senza dimora

Interviste doppie per confrontarsi con chi vive in strada

Gli ottimi manicaretti di Maninpasta Vicenza!

Gli organizzatori della Notte dei senza dimora a Padova

Associazione Elisabetta d’Ungheria, Associazione Elisabetta Turingia d’Ungheria, Associazione Granello di senape, Avvocato di Strada Onlus – Padova, Caritas Padova, Cooperative Città Solare – Nuovo Villaggio, Croce Rossa Italiana – Comitato di Padova, Cucine Economiche Popolari Padova, Fondazione La Casa onlus, Gruppo R, Noi sulla strada, Ronda della solidarietà – Padova, Società Cooperativa Sociale COSEP.

La Notte dei senza dimora

La Notte dei Senza Dimora compie 19 anni: la prima edizione fu promossa nel 1999 da Terre di Mezzo con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulla condizione estrema nella quale vivono le persone senza dimora. Venne scelta, come data, il 17 ottobre, giorno in cui ricorre la Giornata Mondiale della lotta alla povertà, istituita dall’ONU nel 1992.

Da quel giorno la Notte si celebra in moltissime città italiane con l’obiettivo di informare, denunciare e proporre soluzioni e piani di azione per migliorare la lotta alla povertà estrema.

Info web

https://www.facebook.com/events/2314855085402482/