La notte delle stelle: M. Ward live all'Anfiteatro del Venda

10 agosto, S. Lorenzo, la notte delle stelle cadenti.

Vi invitiamo a passare una notte di magia sul prato dell'Anfiteatro con il bellissimo concerto chitarra e voce di M. Ward (USA)

M. Ward

Giovedì 10 agosto

ANFITEATRO DEL VENDA

Via Sottovenda, 35030 Galzignano Terme (PD)

Biglietto in prevendita: 12 euro + d.p.

Biglietti disponibili su www.everywheregigs.bigcartel.com da venerdì 14 Aprile



Dopo oltre diciassette anni di carriera, quella di M Ward è una storia

in cui l'amore per il passato diventa la chiave per raccontare il presente.

Membro del duo She & Him e dei Monsters of Folk,

ha collaborato con grandi artisti come Cat Power e Neko Case.

A quattro anni di distanza da “A Wasteland Companion”, a Marzo 2016 ha pubblicato il suo nuovo album solista, “More Rain”, pubblicato via Merge e contenente le bellissime “Girl From Conejo Valley”, “Confession”, “Slow Driving Man” e “I'm Listening (Child's Theme)”.



Matthew Stephen Ward, aka M. Ward, è un cantautore e produttore discografico americano. Cresciuto a Portland, la sua musica sembra occupare un posto che è unicamente "fuori dal tempo", un luogo che riesce a colmare il divario tra le più disparate tradizioni musicali americane quali folk, country, blues e rock.

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1325281287519461/