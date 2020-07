Notte di stelle cadenti al parco Buzzaccarini con il Planetario di Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/s/notte-di-stelle-cadenti-al-par/684851392372863/

Notte di stelle cadenti al parco Buzzaccarini

Lunedì 10 agosto

Dalle ore 21 alle ore 24.

Una notte di stelle cadenti con il telescopio del Planetario di Padova.

L’astrofilo Marco Bregolato, l'astrofisico Luca Nobili e l'astrofilo Franco Ferro ci condurranno in un viaggio tra Orienteering stellare e visione dei pianeti... aspettando le stelle cadenti...

Come partecipare

Ingresso 10 euro comprende: orienteering stellare e visione con il telescopio, occhiali protezione Covid.

Bambini 0-5 Visione telescopio gratis

Dalle 19.30 Pizzeria, Piatti Freddi e Panineria.

Portate con voi una copertina per stendervi nel prato... a disposizione sedie per chi non può stendersi!

*Rispetto delle norme sanitarie: visione con il telescopio tramite occhiali e mascherina.

Parco Buzzaccarini - Boschetto dei Frati - Monselice

Prenotazione

Evento a numero chiuso di partecipanti

Prenotazioni al 3294597607 Giada giada@macaone.it

Info web

