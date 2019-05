Notte nel verde: tra musica e incanto a Villa dei Vescovi

Le serate iniziano a scaldarsi e c'è voglia di stare all'aria aperta. Niente di più suggestivo del parco di #VilladeiVescovi, ai bordi del suo laghetto: godiamoci una serata in compagnia degli amici con la giusta musica e un buon aperitivo. Non mancheranno i vini della Strada del Vino Colli Euganei e food truck per soddisfare tutti i palati.

La serata oltre ad essere 'nel' verde, avrà un tema #green: tutti coloro che si presenteranno con una pianta avranno un drink in omaggio.

Live electro DJ set:

Sergio Wow! Dj set // house // chill // disco

Doc Enthusiastic Live set // techno // minimal

::

Visita guidata alla Villa ore 20.30 e 21.30.

Villa aperta fino alle 22.30.

Biglietteria

Intero: 12 euro

Iscritto FAI e residente nel comune di Torreglia: 5 euro

Biglietto famiglia: 26 euro

Prevendite attive!

🎟️ Telefonicamente allo 06-0406 e pagamento in contanti nei Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole) oppure online con carta di credito e prepagata su http://bit.ly/NottenelverdeVDV

🎟️ Ingresso in prevendita con pagamento tramite Paypal qui: https://alchiarodiluna.bigcartel.com/product/31-05-notte-nel-verde-tra-musica-e-incanto-a-vilal-dei-vescovi-torreglia

Evento facebook https://www.facebook.com/events/671191143325357/