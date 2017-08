Secondo appuntamento con la notte più esclusiva ad avventurosa dei #collieuganei, un modo unico per vivere #villadeivescovi e il suo grande parco: passa una notte in colorate tende sospese tra gli alberi e partecipa ad attività in notturna! Solo per i più avventurosi e impavidi!

Programma dell'iniziativa:

20 - cena. Solo su prenotazione.

21- accoglienza, sistemazione e partenza escursione o orienteering nel parco.

23 circa - favole, miti e leggende dei Colli Euganei prima di riposare.

24 - buonanotte.

E al mattino sveglia, colazione, una visita speciale alla villa.

La partecipazione è solo su prenotazione.

Acquisto del biglietto anticipato.

L'evento partirà con un numero minimo di partecipanti.

La cena è su prenotazione e ha un costo a parte.

La colazione ha un costo a parte, su consumazione.

In collaborazione con Coop. A perdifiato e Kid Pass

Biglietteria:

Tenda Igloo a terra: 3 posti: 110 euro.

Tenda sospesa tra gli alberi: 2 posti: 110 euro.

Tenda sospesa tra gli alberi: 3 posti: 145 euro.

Per gli iscritti al FAI la biglietteria prevede una riduzione di 10 euro.

Per informazioni chiamaci allo 049/ 9930473 o scrivici a eventi.vescovi@fondoambiente.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/471607853204383/

http://www.fondoambiente.it/eventi/Index.aspx?q=notte-nel-parco-glamping-a-villa-dei-vescovi-2017

NOTTE NEL PARCO GLAMPING A VILLA DEI VESCOVI 2017

Villa dei Vescovi, Luvigliano (Padova)

Vieni a vivere un'esperienza irripetibile trascorrendo una notte immersi nella natura.

DETTAGLI

Villa dei Vescovi offre ai visitatori un'occasione speciale per vivere un'esperienza irripetibile trascorrendo una notte immersi nella natura. Sarà proposto un glamping, un “campeggio glamour” con la possibilità di pernottare nell'area laghetto del parco adagiati su tende sospese tra gli alberi; ogni tenda potrà ospitare due o tre persone.

Molte le attività previste per la serata: un'escursione nel Parco Colli Euganei, accompagnati da guide naturalistiche professioniste, permetterà agli ospiti di scoprire il sentiero delle "Terre Bianche", percorso panoramico della durata di circa due ore che offrirà una vista unica sulla villa e sul territorio circostante. Non mancheranno momenti ricreativi nel parco e il racconto di miti e leggende del territorio euganeo prima di addormentarsi.

La caffetteria della villa per l'occasione allestirà un punto barbecue nell'area laghetto dove, su prenotazione, sarà possibile cenare dalle 20. Il giorno seguente, dopo la colazione, si potrà visitare il bene alle prime luci dell'alba. Un modo unico per vivere l'incanto del parco di Villa dei Vescovi nel connubio perfetto tra architettura e natura tipico del periodo rinascimentale.