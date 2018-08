Notturni d’arte 2018, gli appuntamenti della settimana

Appuntamenti della terza settimana dei Notturni d'Arte 2018. Manifestazione realizzata con il contributo di Cassa di risparmio del Veneto.

Martedì 28 agosto

Planetario, dalle 17.30

Museo della Padova Ebraica, dalle 20

Doppio appuntamento dei Notturni d’Arte, al Planetario di via Cornaro per scoprire il cielo medievale (spettacolo su due turni, ore 17.30 e 19) e alle ore 20 al Museo della Padova Ebraica, in via delle Piazze, per conoscere la storia di un eminente ebreo padovano, Giacomo Levi Civita (1846-1922), che rese possibile l'acquisizione della Cappella degli Scrovegni da parte del Comune di Padova.

La serata prevede anche la proiezione di parte del film video-istallazione "Generazione va, generazione viene" e la visita guidata al Museo della Padova Ebraica.

Planetario

prenotazione e acquisto biglietto 6 euro al Planetario

049.773677 (da lunedì a sabato ore 9-12 /16.30-19.30).

Museo della Padova Ebraica

biglietto 8 euro da acquistare la sera stessa in loco, previa prenotazione obbligatoria al numero 049.661267 o via mail padovaebraica@coopculture.it

Mercoledì 29 agosto

Piazza del Santo, dalle 20.45

“La vita di Santa Lucia e San Giorgio raccontata da Altichiero da Zevio”

visite guidate all’oratorio di San Giorgio

Giovedì 30 agosto