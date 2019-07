Notturni d’Arte 2019: in scena “Odissea: viaggio nella musica, danza e teatro” all’Odeo Cornaro

Sabato 3 agosto alle ore 21 all’Odeo Cornaro in via Cesarotti 37 nell’ambito della rassegna Notturni d’Arte va in scena Odissea: viaggio nella musica, danza e teatro, una versione ironica ed evocativa del viaggio di Ulisse narrato da Omero, in una produzione inedita a cura dell'associazione Meraki e TeatroPirata che unisce danza, teatro e musica.

I Notturni d’Arte sono prodotti dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e realizzati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

La narrazione alternerà pezzi originali omerici a curiose rivisitazioni a cura di Andrea Pozzanera e Elisabetta Zannini di TeatroPirata di Padova.

Le suggestive coreografie, a cura di Ingrid Zorini, verranno interpretate dalle ragazze della Neferdance&Tribe, una delle compagnie di danza orientale, tribal e fusion più attive e riconosciute nel territorio.

Le musiche oniriche e avvolgenti di Ethnoloops di Stolfo Fent con la voce di Namritha Nori condurranno il pubblico in un viaggio sonoro all'interno dell'inconscio e della nostra immaginazione collettiva.

Info

Biglietto euro 5, da acquistare presso l’Ufficio IAT Informazioni e Accoglienza Turistica in vicolo Cappellato Pedrocchi fino alle ore 17 del giorno dell’evento da lunedì a sabato ore 9-17, domenica e festivi ore 10-15 (aperto il 15 agosto con orario festivo). Info biglietti: tel. 049 5207415

Ingresso gratuito per bambini fono a 12 anni, disabili e un accompagnatore.

Info rassegna: cell. 366 6436212, da lunedì a venerdì orario 9-13

notturnidarte@comune.padova.it

padovaeventi.comune.padova.it

Info web

https://www.facebook.com/events/400902430534482/

