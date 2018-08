Notturni d’arte 2018, gran finale cinematografico ai Giardini dell'Arena

Ultimo giorno per la rassegna Notturni d'Arte 2018, manifestazione realizzata con il contributo di Cassa di risparmio del Veneto che venerdì 31 agosto si conclude al cinema con due pellicole storiche che rendono omaggio alla Cappella degli Scrovegni.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO DI "NOTTURNI D'ARTE 2018"

Appuntamento all’Arena romana con la proiezione alle 21.30 di due pellicole entrate nella storia del cinema mondiale, il cortometraggio "Racconto di un affresco" di Luciano Emmer e il film "Il Decameron" di Pier Paolo Pasolini.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Promovies.

Ricchissimo il calendario di eventi presentato, che ha toccato anche l’ambito delle commemorazioni per il centenario della Grande Guerra e proseguirà con la mostra “1918 Padova Capitale al Fronte”, al via il 6 ottobre al Centro culturale Altinate San Gaetano.

Due pietre miliari che coniugano Trecento e contemporaneità sono anche i filmati che saranno proiettati ai Giardini dell’Arena: "Racconto di un affresco", pellicola in bianco e nero girata nel 1938 da Luciano Emmer, è il primo esempio di film sull'arte.

"Il Decameron" è il film del 1971 di Pier Paolo Pasolini ispirato alle novelle trecentesche di Giovanni Boccaccio; vi compare anche il regista nei panni dell'allievo di Giotto, rendendo omaggio alla Cappella degli Scrovegni.

***In caso di pioggia l’evento si svolgerà nell’auditorium del Centro culturale Altinate San Gaetano.

Biglietti

Intero 6 euro; ridotto 4,50 euro (bambini sotto i 12 anni e adulti over 65), da acquistare in loco.

Apertura biglietteria ore 21.