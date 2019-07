Notturni d'Arte 2019: visita al museo del giocattolo

Un viaggio nella storia del giocattolo tra fine Ottocento e metà del Novecento viene proposto dai Notturni d’Arte venerdì 2 agosto dalle ore 18, con la visita guidata al Museo Veneto del Giocattolo, la più ampia collezione del genere nel Veneto, che ha sede nel Centro polifunzionale Civitas Vitae-Angelo Ferro della Fondazione OIC Onlus in via Toblino 51. Un interprete LIS Lingua dei Segni Italiana sarà a disposizione del pubblico sordo.

I Notturni d’Arte sono prodotti dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e realizzati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Nato nel 2006 con l’obiettivo di valorizzare la dimensione della memoria e della relazionalità tra generazioni, recuperando il significato educativo, ludico e culturale del giocattolo, il museo raccoglie varie tipologie di giocattoli, tra i quali anche pezzi unici: automobili, treni, navi, aerei, soldatini, bambole e giochi di fantasia, prodotti in Italia e all’estero. Il percorso è articolato in sette sezioni in base alla tipologia a cui appartengono gli oggetti, cui si aggiunge una sezione dedicata alla produzione della famosa ditta padovana produttrice di giocattoli INGAP.

Il Museo, tenuto conto del contesto in cui è collocato, una delle più grandi strutture sociosanitarie di servizi integrati in Europa, che ospita anziani autosufficienti e non autosufficienti, è attento a sensibilizzare soprattutto i piccoli visitatori al valore aggiunto della figura dei nonni, qui chiamati “Nonni del Cuore”, veri serbatoi di cultura e memoria.

Ciò è possibile grazie al Progetto Educativo che si rivolge a generazioni diverse, per rendere vivace e dinamica anche la quotidianità degli 800 ospiti delle residenze e per far apprezzare la ricchezza della relazione umana ai piccoli visitatori del Museo, che restano incantati davanti ai racconti dei “Nonni del Cuore”, che li conducono per mano nel mondo magico dei giocattoli dei tempi passati.

La presenza degli ospiti delle residenze, infatti, rende il Progetto ancor più significativo in quanto gli anziani sono testimoni storici e in alcuni casi esecutori loro stessi di alcuni giocattoli. Come nel caso di Silvana, che aveva lavorato negli anni cinquanta nella fabbrica padovana internazionale di giocattoli INGAP e può raccontare come si costruivano una volta lo schiacciasassi, le palette e gli stampini per giocare sulla sabbia.

I bambini, grazie a queste meravigliose testimonianze, compiono un incredibile viaggio nella storia, attraverso le collezioni di giocattoli e i racconti dei “Nonni del Cuore” che trasmettono valori, memoria e cultura.

