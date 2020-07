"Notturni Padovani 2020 tra arte, vie d'acqua e sapori": visite, escursioni, serate gastronomiche ed eventi

Foto articolo di Stefano Gennaro (info qui)

Al via i tanto attesi “Notturni Padovani 2020” con numerose interessanti novità che ampliano le esperienze e le opportunità per padovani e turisti mettendo in rete le eccellenze del territorio

Grazie ad una collaborazione avviata tra il Comune e il Consorzio di Promozione Turistica di Padova è stato possibile realizzare il contenitore estivo "Notturni Padovani 2020 - tra Arte, vie d'Acqua e Sapori" che comprende visite guidate, escursioni, serate gastronomiche ed eventi.

Sarà un programma estivo piuttosto vario che avrà l'ambizioso compito di illustrare ai padovani e ai turisti il grande patrimonio turistico culturale, e anche le risorse ambientale e gastronomiche di cui è dotato il territorio, per cercare di riattivare alcuni processi di filiera tra gli operatori turistici padovani e proporre un’offerta turistica dopo la grande stasi dovuta all’emergenza creta dal Covid-19.

E' una proposta nuova che in parte si ispira ai classici Notturni d’Arte padovani, ma che in realtà contiene elementi di innovazione ed esperienze di gusto e di leisure.

Durante i mesi di luglio/agosto/settembre sono previsti: visite guidate ai principali monumenti cittadini (la Cappella degli Scrovegni, i Musei Civici, il Palazzo della Ragione, il Castello e i percorsi Carraresi, il Pedrocchi, il Santo e tutti i luoghi della Urbs picta); escursioni a piedi, in bici e in battello; e poi alcune escursioni in Provincia, nei Colli Euganei, a Villa Pisani di Vescovana, a Villa Barbarigo di Valsanzibio, alla Casa del Petrarca di Arquà, nel Camposampierese e nel Conselvano.

Sono stati inseriti percorsi in battello dalle Porte Contarine al Bassanello, da un lato, e verso Stra e la Riviera del Brenta dall’altro, con visita di alcune Ville Venete; e poi percorsi guidati in bicicletta in città e nell'alta padovana. Infine sono state previste delle degustazioni e inserite delle serate gastronomiche con ristorazione a tema sui piatti della tradizione padovana, in collaborazione con il Club dei Ristorantori Padovani e altre realtà di pregio.

Completano il tutto, alcune giornate di leisure, di svago, proposte ai padovani per una fuga al mare o a Gardaland o a San Martino di Castrozza o una minicrociera in battello lungo la Riviera del Brenta.

Programma

Padova tra cielo e acqua

Visita guidata Cappella degli Scrovegni e passeggiata in battello

Appuntamento: 18.40 entrata Musei Civici.

Date: luglio 20 e 27 – agosto 10 e 24 – settembre 7 e 21

Costo: euro 27, che include la guida, l’ingresso alla Cappella degli Scrovegni, la navigazione illustrata.

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/19

Padova tra cieli e acqua

Passeggiata in battello dal Portello e visita guidata Cappella degli Scrovegni

Appuntamento alle ore 19 alla Scalinata Portello

Date: luglio 20 e 27 – agosto 10 e 24 – settembre 7 e 21

Costo: euro 27, che include la guida, l’ingresso alla Cappella degli Scrovegni e la navigazione illustrata.

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/19

Padova città d'acque

In navigazione dalle Porte Contarine al Bassanello

Appuntamento ore 19 alle Porte Contarine per imbarco.

Date: luglio 21 – agosto 4 e 18 – settembre 1 e 15 e 29

Costo: euro 20, che include l’escursione in battello e l’illustrazione del percorso con guida autorizzata a bordo.

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/17

Padova Città d’Acque

In navigazione dal Bassanello alle Porte Contarine

Appuntamento ore 21 al Bassanello all’imbarco sotto il ponte

Date: luglio 21 – agosto 4 e 18 – settembre 1 e 15 e 29

Costo: 20, che include l’escursione in battello e l’illustrazione del percorso con guida autorizzata a bordo.

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/18

La dolce Padova

Passeggiata per scoprire la dolce vita ai tempi dei Carraresi, Signori di Padova nel ‘300

Appuntamento ore 17.30 Sotto la Torre dell’orologio di Piazza dei Signori.

Date: 15-29/07 - 26/08 - 9/09

Costo: euro 11, che include la guida e l’ingresso alla Cappella della Reggia Carrarese e la degustazione

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/35

L’Arte del ‘300

nella Basilica di Sant'Antonio

Appuntamento alle 19.45 davanti l’Oratorio di San Giorgio

Date: 22 e 29 luglio 12 e 26 agosto 9 e 23 settembre

Costo: Euro 15, che include la guida e gli ingressi

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/22

Caffè Pedrocchi: antiche atmosfere padovane

Visita guidata al Piano Nobile del celebre Caffè senza porte

Appuntamento 20.30 piazzetta Pedrocchi

Date: 23 e 30 luglio 6,13,20 agosto 3 settembre

Costo euro 18, che include la guida, l'ingresso al piano nobile del Pedrocchi e la degustazione

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/34

In battello da Padova a Stra

e visita di Villa Foscarini

Imbarco alle ore 20.20 al pontile della Scalinata del Portello

Date: 23 luglio, 13 agosto, 6 agosto, 10 settembre, 24 settembre

Costo: euro 30, che include un drink di benvenuto in battello, la navigazione da Padova a Stra, le guide, l’ingresso a Villa Foscarini e al Museo della Calzatura, il rientro in pullman a Padova.

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/15

Villa Foscarini di Stra

in battello da Stra a Padova

Appuntamento alle ore 20.15 a alla Stazione delle autolinee, vicino alla Stazione di Padova e trasferimento in pullman a Villa Foscarini di Stra.

Date: 23 luglio, 6 agosto, 10 settembre, 24 settembre

Costo: euro 30, che include il trasferimento in pullman a Stra, le guide, l’ingresso a Villa Foscarini e al Museo della Calzatura, la navigazione da Stra a Padova e un drink di benvenuto in battello.

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/16

Naviglio DiVino

Degustazioni in navigazione by night

In collaborazione con Strada del Vino Colli Euganei

Date: 16 e 30 luglio; 20 agosto; 3 settembre

Costo: euro 29, che include un drink di benvenuto in battello, la navigazione Padova-Stra-Padova, tour leader, degustazione composta da 5 calici di vino accompagnati da piccoli assaggi, mezzo litro di acqua per persona.

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/4

Donne di Padova

un racconto tra arte , religione e potere

Appuntamento alle 18.15 in Prato della Valle, davanti la Farmacia all’angolo con via Luca Belludi.

Data: 17 luglio

Costo: euro 8, che include la guida che racconta e illustra il percorso

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/22

Donne di Padova

un racconto tra intrighi, misfatti e piacere

Data: 4 e 25 settembre

Costo: euro 8, che include la guida che racconta e illustra il percorso

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/23

Profili veneziani a Padova

Appuntamento alle 18.15 davanti la Porta del Portello, lato piazzetta.

Date 21 agosto e 18 settembre

Costo: euro 8, che include la guida che racconta e illustra il percorso

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/24

Tra Miseria e Nobiltà

Appuntamento alle 18.15 davanti la Chiesa del Carmine, accanto alla statua del Petrarca.

Date: 24 luglio e 11 settembre

Costo: euro 8, che include la guida che racconta e illustra il percorso

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/25

La Basilica del Santo

Appuntamento alle 19.45 accanto alla Statua del Gattamelata

Date: 7 e 28 agosto

Costo: euro 15, che include la guida che racconta e illustra la Basilica, il costo di accesso serale e il noleggio dei whispers

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/26

Concerto per Organo e Tromba

nella Basilica del Santo

Appuntamento alle 19.45 accanto alla Statua del Gattamelata

Date: 30 settembre

Costo: euro 20, che include la guida che racconta e illustra la Basilica, il noleggio dei whisper il costo di accesso serale, il costo degli artisti

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/27

Palazzo della Ragione

Esclusiva visita guidata serale del Salone di Palazzo della Ragione

Appuntamento alla scalinata di accesso, lato piazza delle Erbe 20.30.

Date: 18 e 25 luglio; 1 e 8 e 22 agosto; 5 e 19 settembre

Prezzo: euro 12, che include la guida, il costo di ingresso serale, il costo del noleggio dei whisper

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/28

Villa Pisani Bolognesi Scalabrin

Vescovana (PD)

Appuntamento alle ore 15.30 al parcheggio di Piazza Rabin – Prato della Valle e trasferimento in pullman a Vescovana.

Date: 18 luglio; 1 agosto; 5 e 19 settembre

Costo: euro 35, che include la guida, in trasferimento AR in pullman; gli ingressi, il piccolo ristoro in Villa

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/39

Giardino di Villa Barbarigo

Valsanzibio (PD)

referente Tiso Caterina caterinatiso@gmail.com no whisper

Appuntamento alle ore 15.30 al parcheggio di Piazza Rabin, Prato della Valle e trasferimento in pullman a Valsanzibio.

Date: 8 e 29 agosto; 12 settembre

Costo: euro 27, che include la guida, in trasferimento AR in pullman e gli ingressi

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/40

Arquà Petrarca

Il giardino e il borgo del Poeta

Appuntamento alle ore 15.30 al parcheggio di Piazza Rabin, Prato della Valle e trasferimento in pullman a Arquà.

Date: 25 luglio; 22 agosto; 26 settembre.

Costo: euro 20, che include la guida, in trasferimento AR in pullman e gli ingressi

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/41

Belzoni e le memorie Egizie di Padova

Appuntamento alla scalinata del Portello per l'imbarco ore 17.30 e navigazione fino alle Porte Contarine, nel centro storico di Padova.

Date: 2, 9, 16, 23, 30 agosto; 6 settembre

Costo: euro 27, che include la guida, la navigazione in battello, gli ingressi

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/32

Padova on Bike

City-Bike Tour alla scoperta della città rivelata

Appuntamento con la guida alle ore 08.45 alla Barriera Saracinesca (inizio Riviera Paleocapa, all’incrocio con via Moro) e partenza lungo le ciclovie cittadine, con mascherina di protezione nel rispetto delle normative vigenti.

Date: 19/07 – 26/07 – 02/08 - 16/08 - 23/08 – 30/08 – 06/0

Costo: euro 17, che include l’assistenza di una guida autorizzata che illustra il percorso

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/36

Trekking in città

a passi lenti, lungo le Riviere, fra acqua e storia

Appuntamento ore 17,30 con inizio da Riviera Businello presso il Ponte della Morte (dietro alla Chiesa di S. Daniele).

Date: 26/07 -30/08 -06/09

Costo: euro 12, che include il prezzo l’assistenza di una guida autorizzata che illustra il percorso e il noleggio dei Whisper

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/33

Percorsi Carraresi

dalla Reggia al Castello

Appuntamento ore 19 in Piazza dei Signori, sotto la Torre dell’Orologio

Date: Luglio: 12, 16, 18, 22, 24, 28, 30.

Agosto: 1, 5, 7, 13, 15, 22, 25, 27, 29, 31

Settembre: 2, 4, 9.

Costo: euro 8, che include l’assistenza di una guida autorizzata che illustra il percorso

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/30

Percorsi Carraresi

dalla Reggia al Castello tra Ponti e Canali

Appuntamento ore 19 in Piazza dei Signori, sotto la Torre dell’Orologio

Date: luglio: 15, 17, 21, 23, 27, 29, 31.

Agosto: 4, 6, 9, 14, 16, 24, 26, 28, 30.

Settembre: 1, 3, 5, 11,

Costo: euro 8, che include l’assistenza di una guida autorizzata che illustra il percorso

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/31

Bike Tour

Camposampiero a Piazzola sul Brenta

Ore 18 ritrovo dei signori partecipanti presso Hotel Pino Verde a Camposampiero per la distribuzione della bicicletta e partenza per la visita guidata

Chilometri totali: andata 17 km circa, ritorno chilometri 16 circa

Escursione facile, pianeggiante, principalmente su pista ciclabile dedicata

Date: 31 luglio e 14 agosto

Costo: euro 28, che include l’assistenza di una guida che illustra il percorso e il noleggio in loco della bici

Per prenotare: https://www.booking-on-line.com/it/booking/search/categoria/37

Serate gastronomiche

venerdì 24 luglio SAN BENEDETTO di Montagnana

lunedì 27 luglio Boccadoro Noventa Padovana

venerdì 7 agosto AL BOSCO di Montegrotto

venerdì 21 agosto LA MONTANELLA di Arquà Petrarca

giovedì 27 agosto in battello a Dolo e cena in Villa

venerdì 4 settembre RADICI TERRA E GUSTO di Padova

mercoledì 16 settembre VEGGOURMET al rist GingerGi di Padova

giovedì 18 settembre in battello a Dolo e cena in Villa

Menù e dettaglio serate in arrivo a breve

Escursioni di un giorno

Ogni weekend escursioni sulla Riviera del Brenta, al mare, a Gardaland e a San Martino di Castrozza

Programma e dettaglio escursioni a breve

Informazioni

info@booking-on-line.com

Info web

http://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/notturni-padovani

