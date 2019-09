“Novecento cameristico italiano” con l’ensemble La Venexiana al teatro Verdi

Riprende venerdì 4 ottobre alle ore 20.30 nella Sala del Ridotto del Teatro Verdi di Padova la rassegna “Novecento Cameristico Italiano”: il cartellone di concerti curato dalla Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, con il patrocinio del Comune di Padova e con il contributo del FUS, in coproduzione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus.

L’istituzione nata intorno all’opera del pianista e compositore padovano Silvio Omizzolo (1905-1991) porta avanti il progetto di diffusione della cultura musicale veneta, offrendo un nuovo stimolante programma che estende i confini cronologici consueti, mettendoli in confronto dialettico con il repertorio a cui fa riferimento il titolo e i capolavori della musica classica europea. Il concerto di venerdì celebrerà in particolare i 400 anni dalla nascita della compositrice veneziana Barbara Strozzi (1619 - 1677), una delle poche compositrici della storia della musica, nonché figura di musicista dalla vita intrigante e dalla produzione molto pregevole. L’ensemble La Venexiana, uno dei gruppi più apprezzati in Italia e all’estero nel campo della musica rinascimentale e barocca, proporrà dunque un concerto comprendente nella prima parte un ritratto della compositrice nata a Venezia nel 1619 e morta a Padova nel 1677, mentre nella seconda spazierà dai duetti italiani di Handel a un brano per tiorba di Kapsberger fino a un pezzo per clavicembalo di Silvio Omizzolo.

Barbara Strozzi è la più importante delle musiciste italiane del Seicento. «Compositrice, esecutrice e cantatrice» apprezzata in tutta Europa, studia musica con Pier Francesco Cavalli, grande compositore e dal 1617 cantore presso la cappella musicale di San Marco. Definita in seguito «la virtuosissima cantatrice», diviene probabilmente una cortigiana d’alta classe; la sua personalità forte e indipendente le consente di scegliere liberamente i suoi amori e di non curarsi delle critiche e delle condanne. Alla Strozzi sono attribuite otto collezioni di brani musicali; in totale, Barbara pubblicò in vita 125 brani di musica vocale, e mentre la sua musica prendeva le vie d’Europa, lei pare che si spense nell’oblio e nella ristrettezza di mezzi.

Molto impegnativi dal punto di vista tecnico, i duetti di Handel contengono vocalizzi e passaggi di arduo virtuosismo che mostrano la brillantezza della scrittura vocale del compositore, la sua insuperabile e luminosa sensibilità melodica, la sua immaginazione musicale e la sua maestria contrappuntistica. “Jeux pour clavecin” viene scritto da Omizzolo per il diploma di clavicembalo della sua ex allieva Lina Romano. È un brano giocoso e spigliato in un movimento unico .

