“Novecento cameristico italiano” con il concerto di Dindo e De Maria al teatro Verdi

È l’ultimo appuntamento del 2019 di “Novecento Cameristico Italiano”, rassegna della Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi in collaborazione con l’Archivio Musicale Guido Alberto Fano di Venezia e il Teatro Verdi, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Padova e il contributo del FUS. L’istituzione nata in memoria del pianista e compositore padovano Silvio Omizzolo (1905-1991) chiuderà il cartellone domani (martedì 5 novembre) alle 20.30 con un prestigioso concerto ospitato nella Sala del Ridotto del Verdi che vedrà l’esibizione del duo composto da Enrico Dindo al violoncello e Pietro De Maria al pianoforte.

Scarica il pieghevole con tutti gli appuntamenti

Enrico Dindo (1965) inizia lo studio del violoncello da bambino e si diploma al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Giovanissimo diventa primo violoncello solista nell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, dove rimarrà fino al 1998. Comincia poi la carriera solista e si esibisce in Italia e all’estero con le migliori orchestre, lavorando con i più grandi direttori: Riccardo Chailly, Aldo Ceccato, Gianandrea Noseda, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Paavo Jarvj, Valery Gergiev, Yuri Temirkanov, Riccardo Muti e Mstislav Rostropovich (nel 1997 vinse proprio il Primo Premio al Concorso Mstislav Rostropovich di Parigi). Compositori quali Carlo Boccadoro, Giulio Castagnoli, Carlo Galante e Roberto Molinelli hanno creato musiche appositamente per lui. È fondatore e direttore musicale dell’ensemble cameristico I Solisti di Pavia e direttore dell’HRT Symphony Orchestra di Zagabria. Il violoncello usato da Dindo è un Pietro Giacomo Rogeri (ex Piatti) del 1717 della Fondazione Pro Canale. Pietro De Maria (1967) ha studiato Pianoforte a Venezia e al Conservatorio di Ginevra. Suo il Premio della Critica al Concorso Internazionale Tchaikovsky di Mosca nel 1990. Vince inoltre i concorsi Dino Ciani (1990), Geza Anda (1994) e il Premio Mendelssohn ad Amburgo (1997). Nella sua intensa attività concertistica ha suonato in orchestra sotto la direzione di Roberto Abbado, Gary Bertini, Myung-Whun Chung, Vladimir Fedoseev, Daniele Gatti, Eliahu Inbal, Marek Janowski, Ton Koopman, Peter Maag, Gianandrea Noseda, Corrado Rovaris, Yutaka Sado, Sandor Vegh. Dà grande importanza anche alla musica da camera e collabora, oltre che con Enrico Dindo, con Massimo Quarta, il Quartetto di Venezia e il Quartetto Fonè.

Programma del concerto

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) – Notturno sull’acqua op. 82a (1935)

Silvio Omizzolo (1905-1991) – Concerto per violoncello archi e pianoforte (1957-58) (trascrizione per violoncello e pianoforte dell’autore)

Fryderyk Chopin (1810-1849) – Sonata in sol minore op. 65 (1845-46)

Dove e quando

Sala del Ridotto del Teatro Verdi di Padova

Martedì 5 novembre ore 20.30

Ingresso

Biglietti euro 10 - Ridotti euro 5 - Studenti euro 3

Biglietteria del Teatro Verdi

dal martedì al sabato ore 10-18.30 e un’ora prima del concerto.

Vendita online su www.teatrostabileveneto.it

Penotazione telefonica al n. 049 87770213

Informazioni

Fondazione Musicale Omizzolo - Peruzzi

Via Dosso Faiti n. 4

35141 Padova

www.fondazioneomizzoloperuzzi.it

340 9291163 - info@fondazioneomizzoloperuzzi.it

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/enrico-dindo-pietro-de-maria/