“Novecento: emigrazione, miniera e guerre”, mostra a Cadoneghe

“Novecento: emigrazione, miniera e guerre”, questo è il titolo della mostra di opere pittoriche e sculture di Augusto e Franco Murer.

Scarica il depliant della mostra

Il Comune di Cadoneghe è orgoglioso di ospitare l’evento nella Sala Consiliare, al numero 4 di Piazza Insurrezione, e nella Sala Italo Calvino, alla Biblioteca Civica Pier Paolo Pasolini, in via San Pio X, 1/A.

L’inaugurazione della mostra avverrà venerdì 5 ottobre alle 17.30, ma sarà possibile vedere le opere fino al 4 novembre tutti i giorni, da lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e nel fine settimana anche dalle 10 alle 12.

Augusto e Franco Murer sono due artisti di fama internazionale con un occhio di riguardo per tematiche sociali importanti e sempre attuali: l’emigrazione, il lavoro, le ingiustizie, la violenza, le guerre. Così, ricordando il passato, ci si vuole preparare per affrontare il presente.

Lo stesso Augusto Murer è stato partigiano nel secondo conflitto mondiale e quindi testimone di un male che va ricordato affinché non sia ripetuto.

Ma lo ricordiamo anche per aver donato nel 1982 a Cadoneghe un busto realizzato in memoria del giudice Emilio Alessandrini, assassinato durante gli anni di piombo. Fu un momento storico per tutta la cittadinanza, un momento che ebbe rilievo nazionale e un grande afflusso di cittadini coinvolti dall’evento. In quella occasione venne istituita una mostra in un sottotetto privato che nel corso degli anni sarebbe stato restaurato e sarebbe diventata la Sala Italo Calvino che oggi accoglie ancora una volta le opere del maestro.

Per Cadoneghe sarà questo evento un momento di cultura, di riflessione e di bellezza che trascende il tempo e ci parla della nostra storia e della nostra umanità.

“Per noi è un onore poter rinnovare la collaborazione con il Museo Murer ed è un vanto portare a Cadoneghe alcune tra le più interessanti opere dei due artisti – sottolinea il Sindaco Michele Schiavo - a conferma di quanto già realizzato insieme in passato per questa Amministrazione e i suoi spazi pubblici.

Tanto più che le tematiche su cui vertono l’evento e le opere esposte sono tematiche che travalicano i confini del Novecento e si ripresentano, pur sotto forme nuove e con diverse prospettive, anche in questo prima parte del nuovo millennio. Non possiamo scordare, infine, che con il 2018 si chiudono in Italia le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra: una guerra che Augusto Murer non ha vissuto - essendo stato partigiano nel secondo conflitto mondiale - ma che di certo contiene in sé gli stessi presupposti di violenza e ingiustizia che fanno di tutte le guerre, anche quelle attuali, un male di portata inaccettabile, che non può essere taciuto o dimenticato.

Per questo ci auguriamo che i cittadini - di Cadoneghe e non - possano godere di questa esposizione e ricavarne spunti di riflessione e pensiero”.

L’ingresso alla mostra è gratuito.

Info web

http://www.cadoneghenet.it/news_detail.jsp?ID_NEWS=1498&areaNews=12>emplate=default.jsp

Gallery