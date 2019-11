“Novembre artigiano”: mostra mercato dell’artigianato in piazza Eremitani l’8, 9, 10 novembre.

Dettagli

Tanti prodotti rigorosamente handmade in cuoio, pelle, ceramica, ferro battuto, capi di maglieria, bijoux, riciclo creativo e altro ancora: si terrà in piazza Eremitani, da venerdì 8 fino a domenica 10 novembre, la mostra mercato dell’artigianato promossa dagli artigiani dell’associazione culturale Arti Itineranti e realizzata in collaborazione con l’assessorato al Commercio del Comune di Padova.

All’evento parteciperanno venti maestri artigiani provenienti da diverse zone d’Italia. Ad animare il centro storico, oltre agli spazi espositivi dove troveranno posto pezzi unici di artigianato artistico, anche spettacoli di intrattenimento musicale dal vivo e per i più piccoli una postazione Trucca Bimbi.

Il programma

“Novembre artigiano”, piazza Eremitani – 8, 9, 10 novembre ‘19, dalle 9.30 alle 19.30.

Musica dal vivo:

sabato 9 - dalle 16 alle 18.30 con “Lola & mr. Be”;

domenica 10 - dalle 16 alle 18.30 con “Giovanna Lubjan”;

Trucca Bimbi

sabato 9, dalle 16 alle 18 e domenica 10, stesso orario.

Info web

arti.itineranti@libero.it

www.artiitinerantipadova.altervista.org

www.facebook.com/artiitinerantipadova

www.facebook.com/eventiareaartistica

https://www.facebook.com/events/477510886163902/