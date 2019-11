Novembre PataVino: Antonio Carnemolla presenta Miss Jane a Laformadelibro

Malta. Una giovane donna inglese, con l’affascinante passione per il tè bianco, il mare e Caravaggio, incontra un saltimbanco e ne cattura i sensi a tal punto da insinuargli il dubbio se e quando l’abbia incontrata davvero. I due intrecciano una tenera amicizia, muovendosi leggeri fra le bellezze architettoniche e paesaggistiche dell’isola e scambiandosi riflessioni e confidenze. Miss Jane scompare dalla vita del giocoliere con la medesima semplicità con cui vi era comparsa, lasciando dietro di sé un solco profondo, che induce il ragazzo a scriverne per non dimenticarla.

Antonio Carnemolla è giocoliere e regista di cortometraggi e documentari. Nei suoi lavori racconta storie di marinai, di personaggi dei suoi luoghi e di saltimbanchi alla scoperta di nuove avventure. Vive da tempo a Padova e nel 2014 ha ideato il Padova Street Show, festival sul circo contemporaneo del quale è direttore artistico.

Libreria Laformadelibro

tel. 049 9817459

libreria@viaventisettembre.it

Incontro con Antonio Carnemolla

autore di Miss Jane

La donna della città silenziosa

Giovedì 28 novembre | ore 18.15

laformadelibro

via XX Settembre 63 | Padova

Degustazioni a cura di Nicoletta Tul de La Finestra sul Tè e della Pasticceria Giotto dal Carcere di Padova

https://www.facebook.com/events/669321710230667/