Il Veneto incontra la Cina: show-cooking e degustazione da Raixe

Raixe, la nuova cicchetteria di tendenza in centro a Padova, prende il nome dalla traduzione veneta di “radici” e ha la mission di proporre e promuovere le specialità venete del territorio e a km zero. In occasione di Novembre PataVino, Raixe sarà il luogo di incontro e fusione tra la cucina tradizionale veneta e quella dell’Estremo Oriente.

In collaborazione con l’associazione culturale italo-cinese il filo di seta 中意一丝, il “bacaro” padovano ospita il laboratorio di cucina “l’arte e le tradizioni dei ravioli cinesi” a cura di Lin Liyin che spiegherà come preparare i classici ravioli cinesi e le numerose varianti in forme e gusti.

Saranno proposti due turni (alle 16 e alle 17), seguiti dalla degustazione dei ravioli elaborati in abbinamento con gli eccellenti vini locali e a special cicchetti “fusion” con gli ingredienti tipici della cucina cinese.

Un viaggio tra cibo, vino e cultura impreziosito da uno spettacolo di musica tradizionale cinese.

Ingresso

Ingresso libero per la degustazione

Laboratorio di cucina: 15 euro/persona con prenotazione obbligatoria

Prenotazione: raixe.padova@gmail.com fino a esaurimento posti.

In collaborazione con:

Raixe bar-cicchetteria-enoteca

Associazione Culturale Il Filo di Seta 中意一丝文化协会

Degustazione a cura di:

Parco del Venda