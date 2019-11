Novembre PataVino 2019, tutti gli eventi di mercoledì 13 e giovedì 14 novembre 

Seconda settimana di eventi per Novembre PataVino, giunto quest'anno alla sua sesta edizione, un vero e proprio festival che invaderà la città di Padova e i suoi luoghi più caratteristici con un ricco calendario di oltre 50 appuntamenti fino al 7 dicembre.

Un lungo viaggio tra musica, teatro, letteratura, giornalismo, arte e fotografia con incontri, spettacoli, mostre, degustazioni e serate gourmet per valorizzare le eccellenze del territorio.

La rassegna, ideata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori, è promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio con la partnership di Argos, Volvo Autoserenissima, Banca Patavina, Ciels, Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Radio Cafè, Gelateria La Romana e Gruppo Elan Vital.

Scarica il libretto con tutti gli eventi del Novembre PataVino

Mercoledì 13 novembre

La settimana si apre mercoledì 13 novembre alle 21 con l'evento di presentazione della mostra fotografica Padova... seconda stella a destra a cura del Fotoclub Padova.

Affreschi, sculture, stemmi, orologi, meridiane saranno i protagonisti degli scatti dei fotografi di questo storico club che hanno voluto dare la lora interpretazione del patrimonio iconografico della “bella Padova, culla delle arti”.

Le foto verranno presentate al pubblico dai curatori della mostra e a seguire sonorizzate dai musicisti Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, flauti etnici) e Alessandro Tombesi (arpa).

L'evento si concluderà con una degustazione a cura di Consorzio Vini Colli Euganei, Coldiretti e Pasticceria Giotto del Carcere di Padova.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.novembrepatavino.eventbrite.com

Evento facebook https://www.facebook.com/events/401180053913446/

Giovedì 14 novembre doppio appuntamento.

Alle 18.30 l'economista Carlo Cottarelli presenterà alla Sala Rossini del Caffè Pedrocchi il libro I sette peccati capitali dell'economia italiana, un saggio in cui l'autore analizza gli ostacoli che impediscono la crescita economica del nostro Paese: l’evasione fiscale, la corruzione, la troppa burocrazia, la lentezza della giustizia, il crollo demografico, il divario tra Nord e Sud, la difficoltà a convivere con l’euro. L'evento, realizzato in collaborazione con Banca Patavina, si concluderà con una degustazione a cura di Consorzio Vini Colli Euganei.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.novembrepatavino.eventbrite.com

Evento facebook https://www.facebook.com/events/688212928327696/

Dalle ore 20, invece, ci si trasferisce al Caffè Letterario Treccani di via Umberto I per l'evento Treccani Padova Fooding.Il fooding, come riporta l’enciclopedia Treccani, è “una tendenza del gusto e del benessere che consiglia di mangiare cibi genuini e appetitosi in ambienti confortevoli e con accompagnamento di musica d’atmosfera, in contrapposizione alla cultura del fast food”. In occasione di questa serata il cibo e la buona musica si accompagneranno nel concerto che vedrà protagonisti il chitarrista e cantante Gino Pirazzo e il cantante Walter Bravi in un viaggio nella musica pop/rock italiana ed internazionale.

Prenotazione consigliata al numero 0496750024 o via mail info@caffeletterariotreccanipadova.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/521341005321469/

Il programma

Il programma completo del Novembre PataVino è disponibile sul sito web ufficiale www.novembrepatavino.it mentre tutti gli aggiornamenti in tempo reale potranno essere seguiti sulla pagina Facebook Suoni Patavini.

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: 342.1486878 (da lunedì a sabato orari 10-14 e 15-19)

mail: info@suonipatavini.it

web: www.novembrepatavino.it

Facebook: Suoni Patavin

