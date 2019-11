Novembre PataVino 2019, tutti gli eventi del fine settimana

Secondo weekend di eventi per Novembre PataVino, giunto quest'anno alla sua sesta edizione, un vero e proprio festival che invaderà la città di Padova e i suoi luoghi più caratteristici con un ricco calendario di oltre 50 appuntamenti fino al 7 dicembre. Un lungo viaggio tra musica, teatro, arte e fotografia con incontri, spettacoli, mostre e degustazioni per valorizzare le eccellenze del territorio.

Scopri tutti gli eventi in programma di Novembre PataVino

La rassegna, ideata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori, è promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio con la partnership di Argos, Volvo Autoserenissima, Banca Patavina, Ciels, Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Radio Cafè, Gelateria La Romana e Gruppo Elan Vital.

Scarica il libretto con tutti gli eventi del Novembre PataVino

Venerdì 15 novembre

Il weekend si apre venerdì 15 novembre con ben tre appuntamenti.

Dalle ore 17 il Caffeine, accogliente locale di via Roma, proporrà un pomeriggio tra musica e pancake accompagnato dal dj set live di Yuri Argentino (sax) e Lorenzo “Rigo” Rigobello (electronics beats), due tra gli artisti più apprezzati dalla scena musicale padovana.

Atmosfere lounge e selezioni musicali tra jazz, soul e rhythm 'n' blues faranno da colonna sonora alle golose proposte di questo locale molto amato dal pubblico padovano. Ingresso libero.

Dalle ore 18 la concessionaria Volvo Autoserenissima 3.0, partner esclusivo della sesta edizione di Novembre PataVino per il settore automotive, apre le porte del suo salone per un evento speciale dedicato alla mobilità sostenibile, in occasione della settimana nazionale indetta da Volvo per scoprire i propri modelli elettrici e ibridi. Un'occasione unica per vedere da vicino queste splendide vetture che cambieranno il modo in cui ci spostiamo. L'evento sarà accompagnato da una degustazione offerta dal Consorzio Vini dei Colli Euganei e dal dj set con live sax di Enrico Di Stefano, uno dei massimi specialisti a livello nazionale di questo tipo di performance in eventi esclusivi dei più noti marchi del lusso. Atmosfere nu jazz, chill out, lounge e deep house che ci condurranno in un viaggio nel futuro della tecnologia automotive. Ingresso gratuito su prenotazione allo 049 8994411 o via mail a infovolvopadova@autoserenissima.it.

Dalle ore 20 serata tra poesia ed enogastronomia al Ristorante Etico Strada Facendo dove torna Nina Nasilli per riproporre la coinvolgente lettura delle sue poesie in dialetto dal libro Tàsighe!.

Eccezionale caso editoriale (è già in via di esaurimento la seconda edizione), ha vinto il premio del pubblico al Premio Pontedilegno 2018, è stato vincitore del Premio di poesia San Vito al Tagliamento 2018 ed è stato presentato in decine di incontri in tutta Italia.

Prenotazione consigliata: tel. 342 8328505 - ristorantestradafacendopadova@gmail.com

Sabato 16 novembre

Quattro invece gli appuntamenti di sabato 16 novembre.

Si inizia alle ore 11 al Mercato al Coperto Padova Km Zero (via Vicenza) che apre le sue porte per una vera e propria festa del gusto e del divertimento. Prodotti freschi e di stagione, il meglio dell’agricoltura padovana, assaggi guidati dai produttori e intrattenimento con musica e danza sono gli ingredienti dell'evento Il gusto del confine.

Dal mattino si potrà fare la spesa di frutta e verdura, latticini, carne e insaccati, ma anche vino, olio, pane, mele, fiori e molto altro ancora. Il tutto accompagnato dagli assaggi offerti da Coldiretti Campagna Amica e dalle esibizioni di tango argentino dei ballerini del Cochabamba444 tango club, da sempre attivi nella valorizzazione dei luoghi più suggestivi della città.

Al pomeriggio invece spazio alle degustazioni con dj set soul-jazz di Ivan Contini e, dalle 18, l'allegria del Lindy Hop, “il ballo del sorriso”, con la partecipazione dei ballerini Bounce - Swing Lovers, che coinvolgeranno il pubblico in passi semplici e tanto divertimento con le più celebri musiche swing.

Si consiglia la prenotazione per le degustazioni al link novembrepatavino.eventbrite.com

Sempre dalle ore 11 lo Scultore Café – bistrot nel cuore di Padova che fa del cibo, del vino e della cultura i tratti caratteristici della sua filosofia – organizza il suo sabato “brunch fever”.

Protagoniste assolute saranno le sue famigerate buddha bowls: piatti bilanciati e salutari, realizzati in collaborazione con Saor del Mar, che saranno introdotti dalla gastronoma Laura Pozzato.

L'evento sarà impreziosito dagli allestimenti green di Garden Cavinato, dall’esposizione di articoli di design a cura di Ap Elements e dalle selezioni musicali della dj Alice Oceanicmood (Cipria/I).

Ingresso libero.

Al pomeriggio, ore 16, il Festival Nazionale del Teatro per i ragazzi vedrà in scena la compagnia La Mansarda di Caserta con Ivo e Otto alla scoperta della piramide alimentare, uno spettacolo che vuole divulgare al giovane pubblico, attraverso il gioco del Teatro, gli effetti benefici di una sana alimentazione. I due personaggi, una vera e propria coppia comica, incontreranno i protagonisti del mangiar sano – frutta, verdura e cereali – e soprattutto sua Maestà l'olio d'oliva, imparando a conoscerne ed apprezzarne le qualità. Convertendosi anche loro al "mangiar sano" impareranno così il valore della sostenibilità. Lo spettacolo verrà replicato anche domenica alle ore 10:30 e alle ore 16.

Chiude la giornata alle 18 in Sala Carmeli l'attesissimo incontro con Patrizio Roversi – conduttore televisivo di trasmissioni celebri come Lupo solitario, L'araba fenice, Per un pugno di libri, Turisti per caso e Linea Verde – che da diversi anni approfondisce e comunica il settore agroalimentare raccontando le produzioni, le persone e le storie che ne fanno un elemento essenziale del paesaggio culturale italiano.

Recentemente inserito nel Comitato scientifico e nella faculty dell’Alta Scuola Italiana di gastronomia Luigi Veronelli, Roversi – che si definisce un consumatore curioso, che ha voglia di capire per consumare meglio – incontrerà il pubblico di Novembre PataVino per condividere la sua cultura alimentare con competenza, sensibilità e allegria.

Ingresso gratuito accompagnato da una degustazione di vini del Consorzio Colli Euganei.

Prenotazione obbligatoria su al link novembrepatavino.eventbrite.com

Domenica 17 novembre

Appuntamento dedicato alle donne domenica 17 novembre nella splendida cornice della Sala Rossini del Caffè Pedrocchi con la presentazione della guida Padova al femminile a cura della giornalista e scrittrice Francesca Visentin.

Alle ore 17 si ritroveranno alcune protagoniste del libro tra racconti, curiosità e degustazioni: dalla scrittrice Antonia Arslan alla violinista di fama internazionale Sonig Tchakerian, per continuare poi con Antonella Viola (immunologa Oscar della ricerca, direttrice de La Città della Speranza), Anna Maria Pellegrino (cuoca e food blogger), Fulvia Furlanis (imprenditrice creativa), le attrici Laura Cavinato e Federica Santinello, le cake designer Marylise Poggio e Elisa Botton "EliseMarie" e la presidente della Polisportiva Pallalpiede Lara Mottarlini.

L'evento sarà accompagnato da diverse degustazioni proposte da produttrici e imprenditrici del settore enogastronomico a sostegno dell'Associazione Gioco e Benessere in Pediatria onlus.

Prenotazione obbligatoria su al link novembrepatavino.eventbrite.com

Il programma

Il programma completo del Novembre PataVino è disponibile sul sito web ufficiale www.novembrepatavino.it mentre tutti gli aggiornamenti in tempo reale potranno essere seguiti sulla pagina Facebook Suoni Patavini.

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: 342.1486878 (da lunedì a sabato orari 10-14 e 15-19)

mail: info@suonipatavini.it

web: www.novembrepatavino.it

Facebook: Suoni Patavino