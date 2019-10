Novembre PataVino 2019, tutti gli eventi in programma

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, Novembre Patavino apre la sua sesta stagione di eventi che coinvolgerà tutta la città dal 2 novembre al 7 dicembre.

Un vero e proprio Festival con oltre 50 appuntamenti suddivisi da quest’anno in 4 sezioni:

Spettacoli (con artisti importanti del panorama nazionale e locale),

Incontri (con presentazioni di libri, conferenze e laboratori),

Boutique (con eventi culturali in negozi e spazi aziendali) e

Bistrot (con cene gourmet, degustazioni e piccoli intrattenimenti in enoteche e ristoranti).

Un lungo viaggio tra musica, teatro, letteratura, giornalismo, arte e fotografia che combina un contenuto culturale di qualità e momenti di aggregazione e socialità grazie alla partecipazione di oltre 40 partner enogastronomici padovani e veneti selezionati tra le aziende di maggior prestigio che rappresentano un’eccellenza e un patrimonio importantissimo del nostro territorio.

Il ricco programma di eventi sarà eterogeneo, con tanti ospiti di primo piano (Enrico Rava, Danilo Rea, Andrea Segre, Patrizio Roversi, Carlo Cottarelli, Luca Telese, David Parenzo, Antonia Arslan, Andrea Pennacchi, Carlo Cracco - che accenderà l'albero di Natale il 30 novembre -, Cristina Parodi solo per citarne alcuni) e al tempo stesso una vetrina delle numerose produzioni culturali padovane.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un progetto che si sviluppa in più direzioni – dalla Cultura al Commercio, dalle Politiche Giovanili al Sociale, dallo Sport all’Ambiente – contribuendo allo sviluppo del territorio e offrendo a cittadini e turisti la possibilità di frequentare i luoghi più caratteristici della città con momenti di incontro e convivialità.

Programma

Per seguire tutti gli eventi aggiornati basta collegarsi alla pagina facebook SuoniPatavini

—

Sabato 2 novembre

Sabato 2 novembre | ore 21

Sala Carmeli, via Galilei 36 | PD

Orchestra Barocca San Marco FVG presenta Incanti e maestrie barocche

—

Lunedì 4 novembre

Lunedì 4 novembre | ore 15

Ospedale di Padova (Pediatria), via Giustiniani 3 | PD

Laboratorio in pediatria tra giardinaggio e riciclo creativo!

—

Martedì 5 novembre

Martedì 5 novembre | ore 20.30

Caffè Letterario Treccani, via Umberto I, 2 | PD

Questa sera sono a cena con… il Rettore dell’università di Padova

—

Giovedì 7 novembre

Giovedì 7 novembre | ore 20

Simon’s Bistrot, via Santa Rita 5 | PD

Soirée Royale. Sfumature sensoriali tra ostriche e champagne

—

Venerdì 8 novembre

Venerdì 8 novembre | ore 20

Caffè Pedrocchi, via VIII Febbraio 15 | PD

Pedrocchi in musica presenta Ladies in blues

—

Sabato 9 novembre

Sabato 9 novembre | ore 11

The Coffee Box, via Altinate 37 | PD

Facce di jazz. Vernissage della mostra fotografica di Massimo Di Vinci

—

Sabato 9 novembre | dalle ore 15

Musme, via S.Francesco 94 | PD

Visita guidata alla mostra laboratorio per famiglie

Io vivo sano – Alimentazione e DNA

—

Domenica 10 novembre

Domenica 10 novembre | dalle ore 16

Cicchetteria Enoteca Raixe, corso Garibaldi 6 | PD

Il Veneto incontra la Cina: show-cooking, laboratorio di cucina, degustazione e live music

—

Domenica 10 novembre | ore 18

Teatro ai Colli, via Monte Lozzo 16 | PD

Sara, l’amicizia oltre il dolore

—

Mercoledì 13 novembre

Mercoledì 13 novembre | ore 21.15

Sala Carmeli, via Galilei 36 | PD

Padova… seconda stella a destra. Sonorizzazione della mostra fotografica

—

Giovedì 14 novembre

Giovedì 14 novembre | ore 18.30

Sala Rossini Caffè Pedrocchi, via VIII Febbraio 15 | PD

Carlo Cottarelli presenta I Sette Peccati Capitali Dell’economia Italiana

—

Giovedì 14 novembre | ore 20.30

Caffè Letterario Treccani, via Umberto I, 2 | PD

Treccani padova fooding. Rassegna blues con Gino Pirazzo

—

Venerdì 15 novembre

Venerdì 15 novembre | dalle ore 17

Caffeine, via Roma 96 | PD

Atmosfere lounge e soulful al Caffeine

—

Venerdì 15 novembre | dalle ore 18

Volvo Autoserenissima 3.0, corso Brasile 1 | PD

Viaggio nel futuro della mobilità tra auto elettriche e live music

—

Venerdì 15 novembre | dalle ore 20

Ristorante Etico Strada Facendo, via Chiesanuova 131 | PD

Nina Nasilli presenta Tàsighe!

—

Sabato 16 novembre

Sabato 16 novembre dalle 9 alle 21

Mercato Coperto Coldiretti, via Vicenza 23 | PD

Il gusto del confine: degustazioni a km zero, tango argentino, swing e lindy hop

—

Sabato 16 novembre | dalle ore 11

Lo Scultore Cafè, via S.Fermo 120 | PD

Saturday brunch fever

—

Sabato 16 novembre | ore 16

Domenica 17 novembre | ore 10.30 e ore 16

Piccolo Teatro Don Bosco, via Asolo 2 | PD

Ivo e Otto alla scoperta della piramide alimentare

—

Sabato 16 novembre | ore 18

Sala Carmeli, via Galilei 36 | PD

Viaggio tra i vini e i cibi d’Italia con Patrizio Roversi

—

Domenica 17 novembre

Domenica 17 novembre | ore 17

Sala Rossini Caffè Pedrocchi, via VIII Febbraio 15 | PD

Padova al femminile. ritratti, personaggi, curiosità: Francesca Visentin incontra le eccellenze di Padova

—

Lunedì 18 novembre

Lunedì 18 novembre | ore 15

Ospedale di Padova (Pediatria), via Giustiniani 3 | PD

Laboratorio di pasticceria in pediatria

—

Lunedì 18 novembre | ore 18.30

Osservatorio Astronomico, vicolo dell’Osservatorio 5 | PD

Fasi lunari e viticoltura. Incontro-degustazione con visita guidata alla specola

—

Martedì 19 novembre

Martedì 19 novembre | ore 17

Sala della Carità, via S.Francesco 61 | PD

Il vino ambasciatore del made in Italy: andamento del settore, easy export e blockchain

—

Martedì 19 novembre | ore 18

Angoli di Mondo – Padova

Itticosostenibile presenta Il buono del pesce

—

Mercoledì 20 novembre

Mercoledì 20 novembre | ore 18

Sala Rossini Caffè Pedrocchi, via VIII Febbraio 15 | PD

Il Ron Caney incontra i Maestri cioccolatieri italiani

—

Giovedì 21 novembre

Giovedì 21 novembre | ore 18.15

Libreria Laformadelibro, via XX Settembre 63 | PD

Wine tasting. Degustazione di vino in inglese con Paul Van Gastel

—

Venerdì 22 novembre

Venerdì 22 novembre | ore 18.30

Gelateria La Romana, corso Milano 83 | PD

Un gelato per alice

—

Sabato 23 novembre

Sabato 23 novembre | dalle ore 17

Hifi Record, via Marin 25/27 | PD

Vinovinile

—

Sabato 23 novembre | ore 18.30

Sala della Gran Guardia, piazza dei Signori | PD

David Parenzo e Luca Telese presentano I Falsari

—

Sabato 23 novembre | dalle ore 19

Piazza Garibaldi | PD

Discociocc – Dj Set Luciano Gaggia

—

Sabato 23 novembre | dalle ore 19.15

Barco Teatro, via Orto Botanico 12 | PD

Cena con delitto. La protagonista

—

Lunedì 25 novembre

Lunedì 25 novembre | ore 18.30

Sala Anziani Palazzo Moroni, via del Municipio 1 | PD

Homo edens. Alimentarsi tra cultura, paesi e regioni

—

Mercoledì 27 novembre

Mercoledì 27 novembre | dalle ore 20

Ristorante Etico Strada Facendo, via Chiesanuova 131 | PD

Ci sono notti che non accadono mai. Omaggio ad Alda Merini

—

Giovedì 28 novembre

Giovedì 28 novembre | ore 17.30

Sala del Romanino Musei Civici, piazza Eremitani 8 | PD

il gigante del Nilo. Storia e avventure del grande Belzoni

—

Giovedì 28 novembre | ore 18.15

Libreria Laformadelibro, via XX Settembre 63 | PD

Antonio Carnemolla presenta Miss Jane. La donna della città silenziosa

—

Giovedì 28 novembre | ore 20.45

Teatro Cinema Esperia, via Chiesanuova 90 | PD

Ri…Mettiamoci la faccia

—

Venerdì 29 novembre

Venerdì 29 novembre | dalle ore 17.30

Pour Moi Bottega Ottica, via Manin 26 | PD

Make up session e tendenze trucco per chi porta gli occhiali

—

Venerdì 29 novembre | dalle ore 18.30

Sala della Gran Guardia, piazza dei Signori | PD

Benedetta Parodi presenterà il nuovo libro Le ricette salvacena

—

Venerdì 29 novembre | ore 21

MPX Multisala Pio X, via Bonporti 22 | PD

Katia Follesa & Angelo Pisani in Finchè social non ci separi

—

Sabato 30 novembre

Sabato 30 novembre | dalle ore 17

Piazzetta Milano, corso Milano 59/83 | PD

Piazzetta Milano a ritmo di hip hop!

—

Sabato 30 novembre |

Liston, Via VIII Febbraio 1848

Carlo Cracco testimonial dell'accensione dell'albero di Natale

—

Sabato 30 novembre | dalle ore 19.30

Teatro ai Colli, via Monte Lozzo 16 | PD

Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo presentano Raixe storte

—

Sabato 30 novembre | ore 20.30

Bistrot del Mar | San Giorgio in Bosco PD

Bistrot Canta Napoli!

—

Domenica 1 dicembre

Domenica 1 dicembre | dalle ore 11.30

Sala Rossini Caffè Pedrocchi, via VIII Febbraio 15 | PD

Abbi Cura Di Ri…Splendere

Movember 2019

—

Domenica 1 dicembre | dalle ore 15

Garden Cavinato | Arsego di S.Giorgio delle Pertiche PD

Un Natale a misura di bambino!

—

Domenica 1 dicembre | ore 17.30

Barco Teatro, via Orto Botanico 12 | PD

Transitions. Musica da camera tra ‘800 e ‘900 | Zart Quartet

Dialogo intimo pt. 2

—

Martedì 3 dicembre

Martedì 3 dicembre | ore 21

Auditorium Centro Culturale San Gaetano, via Altinate 75 | PD

Verso il Cantanatale 2019: le storie, la musica, i protagonisti

—

Mercoledì 4 dicembre

Mercoledì 4 dicembre | dalle ore 18

Cantina Italiana | Noventa Padovana PD

Love langhe. Terra di tartufo e buon vino

—

Mercoledì 4 dicembre | ore 21.30

Multisala Astra, via T. Aspetti 21 | PD

Pensiero. Silenzio. Musica.

Andrea Segre racconta il ruolo della musica nel suo cinema

—

Giovedì 5 dicembre

Giovedì 5 dicembre | ore 20.45

Teatro Cinema Esperia, via Chiesanuova 90 | PD

#Iosiamo – Dall’io al noi

—

Giovedì 5 dicembre | ore 21

MPX Multisala Pio X, via Bonporti 22 | PD

Monster Frozen. Il film documentario sull’impresa di Paolo Venturini

—

Venerdì 6 dicembre

Venerdì 6 dicembre | ore 18

Sala della Gran Guardia, piazza dei Signori | PD

Premio nazionale Gattamelata per la cultura della solidarietà

—

Venerdì 6 dicembre | ore 18

Officina Caffeine, riviera Tito Livio 38 | PD

Guido Marangoni presenta Come stelle portate dal vento

—

Sabato 7 dicembre

Sabato 7 dicembre | ore 21.15

Sala dei Giganti al Liviano, piazza Capitaniato 3/5 | PD

Enrico Rava e Danilo Rea in concerto

Info web

https://www.suonipatavini.it/

Facebook https://www.facebook.com/Suoni-PataVini-1477012359254909

Instagram https://www.instagram.com/suonipatavini/