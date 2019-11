Novembre PataVino 2019, tutti gli eventi di mercoledì 20 a venerdì 22 novembre 

Terza settimana di eventi per Novembre PataVino, giunto quest'anno alla sua sesta edizione, un vero e proprio festival che sta animando la città di Padova e i suoi luoghi più caratteristici con un ricco calendario di oltre 50 appuntamenti fino al 7 dicembre.

Scopri tutti gli eventi in programma di Novembre PataVino

Un lungo viaggio tra musica, teatro, letteratura, giornalismo, arte e fotografia con incontri, spettacoli, mostre, degustazioni e serate gourmet per valorizzare le eccellenze del territorio.

Scarica il libretto con tutti gli eventi del Novembre PataVino

La rassegna, ideata dall'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori, è promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio con la partnership di Argos, Volvo Autoserenissima, Banca Patavina, Ciels, Consorzio Vini dei Colli Euganei, Pasticceria Giotto, Radio Cafè, Gelateria La Romana e Gruppo Elan Vital.

Mercoledì 20 novembre

La settimana si apre mercoledì 20 novembre alle 18 con un evento speciale alla Sala Rossini del Caffè Pedrocchi.

In occasione dei 500 anni della fondazione de L'Avana e nella giornata inaugurale della XII edizione di Art&Ciocc Padova – Il tour dei cioccolatieri, Novembre PataVino promuove un incontro dedicato al rum cubano e al cioccolato italiano.

Partendo dalla storia del ron Caney (Santiago de Cuba, 1862), il Brand Ambassador per l’Italia David Bermudez Villamarin spiegherà la tecnica di produzione del rum tradizionale raccontando alcuni aneddoti sul nome e su come nascono i cocktail più famosi come il Cuba Libre.

La storia del cioccolato, le diverse tipologie e origini, il suo profilo nutrizionale e i processi di produzione saranno illustrati da Filippo Pinelli – docente all’Università dei Sapori di Perugia e responsabile dell’Associazione Internazionale The Chocolate Way – e Fausto Ercolani, cioccolatiere artigianale di Perugia titolare delle aziende l’Artigiano Perugino e Nacrè di Modica.

L'evento è patrocinato dal Consolato Generale di Cuba a Milano in collaborazione con l'associazione Cubanordest.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su novembrepatavino.eventbrite.com

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2685752771455377/

Giovedì 21 novembre

Giovedì 21 novembre, alle 18:15, la Libreria Laformadelibro apre le sue porte al pubblico proponendo un itinerario gustativo alla scoperta del mondo del vino con Giampaolo Borin (titolare della cantina Borin Vini & Vigne) e il docente madrelingua Paul Van Gastel che stimoleranno una conversazione “in lingua originale” per gustare l’esperienza nel modo più autentico possibile. Diversi tipi di vino, tutti da assaggiare e da commentare, ma in inglese.

L’evento è adatto a tutti i livelli di conoscenza della lingua.

Ingresso con contributo di partecipazione di 3€ fino a esaurimento posti.

Per prenotazioni: 049 9817459 - libreria@viaventisettembre.it

Event facebook https://www.facebook.com/events/2846231905410823/

Venerdì 22 novembre

Venerdì 22 novembre, alle ore 18:30, grande evento di inaugurazione di Piazzetta Milano, spazio aperto di Corso Milano nato dalla collaborazione tra i negozi Store Flagship Kartell e Prelibate Tentazioni, il Ristorante Antico Brolo e la Gelateria La Romana.

Un plateatico en plein air che nei prossimi mesi ospiterà mostre, concerti, attività culturali e di valorizzazione delle specialità enogastronomiche del territorio.

In occasione di Novembre PataVino verrà proposto l'evento Un gelato per Alice promosso da Alice per i DCA, associazione di volontariato nata per dare sostegno a ragazze e ragazzi che soffrono di un Disturbo del Comportamento Alimentare.

Per tutto il pomeriggio si potrà degustare il gelato LillAlice, rigorosamente di color lilla e creato appositamente per l'occasione.

Ad arricchire l'evento l'esibizione del coro Astronote, diretto da Giuseppe Murineddu, una formazione vocale da sempre sensibile al mondo del volontariato e alla beneficenza.

Il loro repertorio, eseguito interamente a cappella, spazia dalle canzoni pop – italiane e internazionali – ad altri brani del repertorio polifonico.

Evento aperto a tutti.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/390696138519554/

Il programma

Il programma completo del Novembre PataVino è disponibile sul sito web ufficiale www.novembrepatavino.it mentre tutti gli aggiornamenti in tempo reale potranno essere seguiti sulla pagina Facebook Suoni Patavini.

Scopri tutti gli eventi in programma di Novembre PataVino

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: 342.1486878 (da lunedì a sabato orari 10-14 e 15-19)

mail: info@suonipatavini.it

web: www.novembrepatavino.it

Facebook: Suoni Patavin